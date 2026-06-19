Liberalii merg la Congres duminică: 566 de voturi pentru convocare, în ciuda războiului intern provocat de tabăra Veștea

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
62559606

PNL merge înainte cu organizarea Congresului Extraordinar, în pofida disputelor interne și a contestărilor din instanță. 

autor
Vlad Dobrea

Consiliul Național Extraordinar al partidului a aprobat vineri, cu o majoritate fermă, convocarea Congresului din 21 iunie și modificările la Statut.

Potrivit rezultatelor votului, convocarea Congresului a fost aprobată cu 566 de voturi pentru, 97 împotrivă și 18 abțineri, ceea ce reprezintă o victorie clară pentru conducerea actuală a partidului.

Totodată, delegații au aprobat și modificările propuse la Statutul PNL, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri.

„Avem responsabilitatea de a construi împreună viitorul PNL și de a consolida rolul partidului în modernizarea României. Rămâne cum am stabilit: ne vedem la Congres!”, a transmis pe pagina de Facebook Ionel Bogdan, Președintele PNL Maramureș.

Congresul are loc în plin război intern

În ultimele zile, mai mulți lideri liberali apropiați de premierul desemnat Adrian Veștea au contestat în instanță o serie de hotărâri adoptate de Biroul Politic Național, inclusiv deciziile prin care parlamentarii care ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea sau ar accepta funcții ministeriale riscau sancțiuni și chiar excluderea din partid.

Tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu două dintre aceste decizii, însă conducerea PNL a anunțat că va ataca hotărârea și că procesul de organizare a Congresului nu va fi afectat.

În paralel, tabăra Veștea a deschis un nou front juridic, solicitând suspendarea deciziilor prin care au fost convocate Consiliul Național și Congresul Extraordinar și cerând daune morale totale de 4 milioane de lei din partea partidului și a conducerii acestuia.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: PNL, congres,

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