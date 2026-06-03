Ea a menționat, despre blocajul din negocierile pentru desemnarea premierului, că nu se poate ca președintele să nu facă o nominalizare și, dacă nici a doua desemnare nu trece, se ajunge la anticipate.

”Noi nu avem o problemă de persoană. Noi avem o problemă de modul în care înțelege să se respecte anumite condiționalități. Partidul Social-Democrat este, până la urmă, cel mai votat partid din România, cel puțin în actuala configurație a Parlamentului. Ne dăm seama că putem să avem o discuție cu orice om politic sau tehnocrat, atât timp cât respectă niște înțelegeri”, a spus primarul Lia Olguța Vasilescu, despre negocierile pentru desemnarea unui nou premier.

Întrebată dacă PSD îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu a răspuns: ”Din păcate, noi nu am dat și funcția de președinte al României ca să poată să facă această nominalizare, motiv pentru care așteptăm să vedem ce decide Nicușor Dan”.

„Nu avem o problemă de persoană”

Despre prelungirea interimatului actualului Executiv, Lia Olguța Vasilescu a precizat că, în mod normal, ar trebui să fie unul foarte repede.

Lia Olguța Vasilescu a mai spus că și actualul guvern ar fi rezistat fără niciun fel de problemă, atâta timp cât s-ar fi ținut cont și de lucrurile pe care le-a susținut PSD.

”Aduceți-vă aminte că nu se găsea un miliard și jumătate pentru tot ceea ce înseamnă programul social al României. În schimb, se găseau bani pentru anumite stadioane sau altfel de cheltuieli”, a comentat ea.

Lia Olguța Vasilescu a mai spus că PSD va veni cu o decizie foarte repede după ce va fi făcută nominalizarea.

”Nu am cum să privesc această ezitare a președintelui, așteptăm și noi ca toată lumea să ia o decizie. (..) Noi ne-am prezentat la niște consultări în care ne-am spus punctul de vedere. Mai departe, va ține cont sau nu va ține cont domnul președinte de propunerile pe care le-am făcut noi”, a arătat ea.

„Dacă nici a doua desemnare nu trece, vom ajunge la alegeri anticipate”

Lia Olguța Vasilescu a respins scenariul în care președintele nu va face o desemnare de premier.

”Nu se poate să nu facă o desemnare, pentru că se termină interimatul de 45 de zile și trebuie făcută o desemnare, care va putea să treacă prin Parlamentul României sau nu. Și să urmeze o a doua desemnare. Dacă nici a doua desemnare nu trece, atunci vom ajunge la alegeri anticipate. Este foarte simplu”, a subliniat Vasilescu.

Ce spune despre varianta Eugen Tomac premier

Primarul Craiovei s-a referit și la varianta Eugen Tomac, propunere de premier.

”Nu știu cu ce program va veni Eugen Tomac. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun-simț. Va trebui să vedem și ce își propune Eugen Tomac să facă”, a arătat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a răspuns și celor care acuză PSD de lipsă de asumare.

”Noi am dat jos un prim-ministru care nu avea ce să caute acolo. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat într-un an de zile, că s-a dublat inflația, că a scăzut consumul cu 10%, că datoria publică a crescut cu 125 de miliarde, este clar că acest guvern, așa cum a fost el condus, nu avea de ce să mai rămână. Mai departe, cu un program de guvernare foarte bun în spate și cu niște miniștri care își asumă niște lucruri și cu un prim-ministru care va ține cont de toate părerile din coaliție, atunci probabil că va fi un guvern mult mai competent”, a menționat Lia Olguța Vasilescu.