Legea salarizării, dezbătută live pe Facebook. Ministrul interimar al Muncii cere întrebări și sugestii de la cetățeni

„O lege de salarizare nu se scrie doar de către un minister sau doar în consultări cu anumite sindicate. Fiecare cetăţean trebuie să aibă dreptul să poată contribui. În consecinţă, am decis să deschid dialogul către întreaga societate şi voi fi primul ministru al Muncii care răspunde direct în faţa cetăţenilor”, a scris Dragoş Pîslaru pe Facebook.

Ministrul interimar al Muncii anunţă că joi, la ora 15:00, va susţine pe pagina sa de Facebook o sesiune live pe marginea proiectului legii salarizării unitare.

„Vă invit să îmi transmiteţi întrebări / sugestii aici, în comentariu, prin mesaj privat ori pe adresa oficială de e-mail [email protected]. O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună”, mai spune Pîslaru.