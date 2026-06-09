Legea salarizării, dezbătută live pe Facebook. Ministrul interimar al Muncii cere întrebări și sugestii de la cetățeni

„O lege de salarizare nu se scrie doar de către un minister sau doar în consultări cu anumite sindicate. Fiecare cetăţean trebuie să aibă dreptul să poată contribui. În consecinţă, am decis să deschid dialogul către întreaga societate şi voi fi primul ministru al Muncii care răspunde direct în faţa cetăţenilor”, a scris Dragoş Pîslaru pe Facebook.
Ministrul interimar al Muncii anunţă că joi, la ora 15:00, va susţine pe pagina sa de Facebook o sesiune live pe marginea proiectului legii salarizării unitare.
„Vă invit să îmi transmiteţi întrebări / sugestii aici, în comentariu, prin mesaj privat ori pe adresa oficială de e-mail [email protected]. O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună”, mai spune Pîslaru.
Noua lege a salarizării, contestată de toată lumea
Proiectul noii legi a salarizării în sistemul public a reușit să-și atragă criticile sindicaliștilor din mare parte din sistemele majore ale statului și chiar din mediul privat. În plus, sindicatele din majoritatea domeniilor de la stat au protestat și și-au întrerupt activitatea sau urmează să facă acest lucru.
Noua lege a salarizării constituie o etapă esenţială din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026. Ministerul Muncii a dat asigurări asigurări că niciun angajat nu va avea scăderi de salariu în urma acestor modificări legislative.
„Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăşi cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situaţia de a-şi încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu şi lung”, se arată într-un comunicat de presă emis de Administrația Prezidențială după ce a fost prezentată noua formă a proiectului.
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