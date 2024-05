Klaus Iohannis: „România nu va trimite combatanţi în Ucraina, este simplă discuţia şi cred că cu asta s-a şi terminat”

"România nu va trimite combatanţi în Ucraina, este simplă discuţia şi cred că cu asta s-a şi terminat", a precizat şeful statului după vizita pe care a făcut-o miercuri în Parcul Naţional Piatra Craiului.

De asemenea, întrebat de jurnaliști ”cum va face România să folosească totuși cei 2,5% din PIB pentru înzestrarea armatei, pentru că până acum nu s-a întâmplat”, Klaus Iohannis a explicat că există două motive din cauza cărora ”lucrurile s-au complicat”.

"Lucrurile s-au complicat din două motive: unu, pentru că toată lumea vrea să cumpere armament în ziua de astăzi şi nu mai este atât de uşor de făcut o achiziţie. Doi: inflaţia pe care am avut-o a stricat un pic socoteala şi în această zonă. Dar, în bună măsură, deja s-a corectat această cheltuială, fiindcă la Apărare s-au cheltuit foarte mulţi bani chiar la începutul acestui an pentru chestiuni care au fost planificate a fi achiziţionate în anul trecut. Din păcate, nu avem bugetare multianuală, chit că se discută de decenii despre aşa ceva. Poate odată o să avem, fiindcă nu poţi să planifici achiziţii militare cu bugete anuale decât cu mare dificultate. Nu produce nimeni armamente sofisticate de pe o zi pe alta şi nu le are nimeni pe stoc, ele trebuie comandate, produse, livrate, plătite, chestiune care de multe ori se derulează peste mai mulţi ani", a afirmat Klaus Iohannis.

Şeful statului spune că această chestiune a achiziţiilor publice în zona înzestrării armatei a fost discutată şi "la alt nivel", mai exact cel al Uniunii Europene.

"Eu cred că România face foarte bine ceea ce face în zona înzestrării, dar regulile de achiziţii publice de multe ori întind procesul, artificial, foarte mult. Şi, da, este o chestiune care s-a discutat şi la alt nivel, că poate e nevoie chiar în Uniunea Europeană să îmbunătăţim regulile de achiziţii publice pentru a accelera exact în această zonă", a adăugat preşedintele.

Preşedintele Klaus Iohannis a vizitat, miercuri, Parcul Naţional "Piatra Craiului", cu prilejul Zilei Internaţionale a Biodiversităţii şi în marja Zilei Europene a Parcurilor Naţionale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: