Apelul, într-un mesaj publicat pe Facebook, vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat că se va întâlni din nou, luni, cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru discuții, iar propunerile de premier – Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan – nu au, în acest moment, șanse să strângă o majoritate parlamentară, transmite news.ro.

„Le-am spus colegilor din PSD, PNL și USR: să punem între paranteze supărările și să căutăm, mai degrabă, soluția”, a scris Kelemen Hunor. „Acum nu trebuie să calculăm cine a greșit mai mult. Acum trebuie să găsim acel punct în care ne putem întâlni.”

Nicușor Dan: cele două propuneri de premier nu au șanse

Președintele Nicușor Dan a declarat că, în acest moment, cele două propuneri avansate – Sorin Grindeanu (PSD) și Siegfried Mureșan (PNL, USR, UDMR) – nu au șanse să strângă majoritatea necesară pentru învestitură. El a spus că nu va propune un premier despre care să știe că nu are nicio șansă și că majoritatea parlamentară este la partide, nu la președinte.

„La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a transmis șeful statului.

Nicio majoritate cu AUR

Nicușor Dan a precizat că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR, partid pe care l-a catalogat drept ne-prooccidental, încă de la Gdansk. „Nu voi accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR”, a spus președintele, clarificând astfel una dintre liniile roșii în negocierile pentru formarea guvernului - în ciuda rezultatelor de la alegerile parlamentare care a plasat formațiunea pe locul al doilea în Parlamentul României după numărul de mandate obținute.

Luni, liderii partidelor se vor reîntâlni la Cotroceni pentru a încerca să găsească o soluție de compromis. UDMR pare să joace rolul de mediator între PSD, PNL și USR, într-un context în care încrederea între partide este la un minim istoric, iar criza politică riscă să blocheze adoptarea proiectelor esențiale pentru PNRR, cu termen limită 31 august 2026.