Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Academic Partner al evenimentului, are un rol central în programul din 19 noiembrie, dedicat cercetării avansate, inovării și aplicațiilor industriale ale inteligenței artificiale.

Desfășurată sub tema „AI Technologies, Research & the Next Industrial Frontier”, cea de-a doua zi va aborda direcțiile actuale de dezvoltare a inteligenței artificiale, de la tehnologii emergente și semiconductori până la robotică, energie și securitate cibernetică. Programul reunește profesori UTCN, specialiști din industrie și invitați din universități și institute de cercetare internaționale.

Implicarea universității în forum are loc în contextul inaugurării oficiale, pe 18 noiembrie, a AIRi@UTCN – Artificial Intelligence Research Institute, un proiect strategic dedicat dezvoltării cercetării în inteligență artificială și colaborării cu mediul economic.

„Dezvoltarea AIRi@UTCN pornește de la o viziune strategică privind consolidarea capacității universității de a genera cercetare avansată și soluții inovatoare în domeniul inteligenței artificiale, în acord cu provocările tehnologice și industriale ale următorilor ani. Ne propunem să creăm un cadru în care expertiza profesorilor și cercetătorilor, energia noii generații de doctoranzi și experiența partenerilor din industrie să se întâlnească în proiecte de cercetare și dezvoltare cu aplicabilitate concretă. Participarea UTCN la AI Technologies & Research Forum reprezintă o oportunitate de a consolida aceste parteneriate, de a valorifica expertiza dezvoltată în universitate și de a contribui activ la conturarea direcțiilor în care inteligența artificială va transforma industria și societatea”, a declarat prof. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Cercetare, tehnologie și aplicații industriale în agenda din 19 noiembrie

Programul va debuta cu sesiunea keynote „The Next AI Frontier”, susținută de Prof. Mihai Surdeanu, de la University of Arizona, SUA, Fulbright U.S. Scholar la UTCN, despre progresele recente și viitoarele direcții ale cercetării AI.

Discuția „AIRi@UTCN: How to Build an AI-Ready Organization”, moderată de Prof. Adrian Petru Groza, prorector UTCN, îi va reuni pe Vincenzo Manzoni (Tenaris), Ciprian Zamfirescu (Vodafone România), Irina Matea (Orange România) și Prof. Lucian Bușoniu (UTCN), pentru a analiza integrarea AI în organizații și colaborarea dintre cercetare și industrie.

Tema „AI & Deep Tech – AI Meets Silicon” va aduce în atenție semiconductorii și sistemele hardware inteligente, cu participarea reprezentanților Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Analog Devices, Bosch Engineering Center Cluj, TU Dublin și UTCN.

Dezbaterea „AI & Industry – From Automation to Intelligence” va fi dedicată roboticii și automatizării industriale. Printre invitați se numără Dr. Damien Chablat (CNRS, Franța), Dr. Savvas G. Loizou (Cyprus University of Technology), Prof. Filippo Arrichiello (University of Cassino and Southern Lazio), alături de reprezentanți ACCESA și Porsche Engineering România.

Sesiunea „AI & Energy – Powering the Transition: From Algorithms to Infrastructure” va aborda aplicațiile AI în sectorul energetic, cu specialiști din UTCN, Poznań Supercomputing and Networking Center și Engineering Ingegneria Informatica.

Securitatea infrastructurilor digitale și amenințările generate de inteligența artificială vor fi discutate în cadrul „AI & CyberSecurity – Friends or Foes?”, cu participarea experților CyberOps Network, UMFST Târgu Mureș, FORTH, AROBS Group, Bitdefender și Banca Transilvania.

Ziua se va încheia cu o sesiune de concluzii, urmată de întâlniri de networking și discuții B2B. Pe tot parcursul programului, AIRi@UTCN Lounge va facilita schimbul de idei și dezvoltarea unor noi colaborări.

AI Technologies & Research Forum 2026 este organizat de Amprenta Advertising, în colaborare cu E-INFRA – Founding Partner și UTCN – Academic Partner.

Mai multe informații despre agenda forumului și speakerii confirmați găsiți pe site-ul : www.aiforum.ro.