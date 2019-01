Iohannis: O serie de măsuri guvernamentale arată o gravă lipsă de responsabilitate

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că o serie de măsuri guvernamentale arată o gravă lipsă de responsabilitate, de seriozitate şi de viziune cu privire la mersul economiei şi a solicitat Executivului să înceteze experimentele fiscale.

"Eu îmi doresc o Românie cu o economie sănătoasă, o ţară bine guvernată, în care beneficiile de astăzi să nu se risipească mâine, iar măsurile luate astăzi să nu amaneteze viitorul generaţiilor viitoare. Din păcate, o serie de măsuri guvernamentale din ultima perioadă ne arată o gravă lipsă de responsabilitate, de seriozitate şi de viziune cu privire la mersul economiei noastre pe termen mediu şi lung. Am văzut cum fără consultări şi minime evaluări de impact, Guvernul a schimbat regimul fiscal pentru unele din cele mai importante domenii. Probabil că fără noile taxe şi impozite introduse prin OUG 114, pe care însă guvernanţii le-au negat continuu, bugetul pe anul în curs va fi resimţit constrângeri. Prin măsurile din ultimele zile ale anului trecut s-a pierdut şi bruma de încredere pe care investitorii o mai puteau avea în politica economică actuală", a spus şeful statului la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie româno-germană la Palatul Parlamentului.

El a cerut Guvernului să "înceteze experimentele fiscale" şi să răspundă problemelor reale pe care mediul de afaceri le semnalează.

Discursul integral:

”Mă bucur că suntem împreună aici, cu acest prilej festiv pentru Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană și pentru comunitatea de afaceri pe care o reprezentați!

Ne aflăm la începutul unui an important pentru viitorul României. Mă refer atât la Președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, cât și la deciziile pe care le avem de luat, ca societate, pe parcursul anului 2019! Aceste decizii se numesc, în acest caz, alegeri. Ca întotdeauna, depinde de noi ce alegeri facem.

Tema de astăzi, «Leading the way. Leading the change», este emblematică pentru un mediu de afaceri cu viziune pe termen lung, care privește dincolo de rezultatele prezentului, către valorificarea oportunităților viitorului.

Relația bilaterală româno-germană continuă să reprezinte un pilon important pentru prosperitatea României, dar și o platformă pentru creșterea competitivității noastre economice.

Germania rămâne primul partener comercial și cel de-al doilea partener investițional al României. În 2018, comerțul bilateral a depășit 30 de miliarde de euro, în creștere cu peste 10%, ritm care se adaugă la evoluțiile pozitive similare din anii trecuți. Este impresionant. Investițiile germane în economia autohtonă depășesc 10 miliarde de euro și asigură prezența companiilor germane în majoritatea ramurilor economice, în special în domeniile cu valoare adăugată ridicată, precum producția de subansamble pentru industria auto, industria aeronautică și IT&C.

Aceste performanțe ilustrează, bineînțeles, și contribuțiile dumneavoastră, pentru care vă felicit!

Îmi doresc o Românie cu o economie sănătoasă, o țară bine guvernată, în care beneficiile de astăzi să nu se risipească mâine, iar măsurile luate astăzi să nu amaneteze viitorul generațiilor următoare.

Din păcate, o serie de măsuri guvernamentale luate în ultima perioadă ne arată o gravă lipsă de responsabilitate, de seriozitate și de viziune cu privire la mersul economiei noastre pe termen mediu și lung.

Am văzut cum, fără consultări și fără minime evaluări de impact, Guvernul a schimbat peste noapte regimul fiscal pentru unele dintre cele mai importante domenii.

Probabil că fără noile taxe și impozite introduse prin Ordonanța de Urgență 114, pe care însă guvernanții le-au negat continuu, bugetul pentru anul în curs ar fi resimțit constrângeri drastice.

Prin măsurile din ultimele zile ale anului trecut, s-a pierdut și bruma de încredere pe care investitorii o mai puteau avea în politica economică actuală. Așa am asistat la prăbușirea cotațiilor de pe piața bursieră, inclusiv pentru companiile românești importante, fapt fără precedent pentru o economie în creștere.

Totodată, suntem în situația în care însăși existența Pilonului 2 de pensii este pusă în pericol. Este îngrijorător și modul în care autoritățile gestionează securitatea aprovizionării cu energie ori, cel puțin, pretind că se ocupă de povara facturilor la energie.

Toate acestea înseamnă prejudicii la adresa bunăstării românilor și a familiilor lor. În cele din urmă, cetățenii vor fi cei care vor achita nota de plată, așa cum se întâmplă adesea.

Nevoile de dezvoltare ale economiei, în direcții esențiale precum modernizarea și dezvoltarea infrastructurii, necesită alocări importante în sfera investițiilor publice.

Deși s-a promis că 2018 va fi anul investițiilor, ceea ce s-a obținut se numește inflație, importuri și adâncirea unor dezechilibre macroeconomice, precum deficitul comercial și cel de cont curent. De exemplu, deficitul comercial a ajuns la un nivel record, de aproape 15 miliarde de euro, în creștere cu peste 15% față de 2017.

Fondurile europene au rămas, din nou, pe post de «Cenușăreasă». Guvernul a absorbit cu circa 20% mai puțin decât propria țintă asumată, neglijând investiții absolut necesare dezvoltării.

Economia României are nevoie de soluții durabile în privința deficitului de forță de muncă și a decalajului dintre sistemul de învățământ și cerințele pieței muncii. Învățământul tehnic și dual, digitalizarea și noile tehnologii, investițiile de valoare adăugată înaltă sunt tot atâtea provocări la care trebuie să avem capacitatea, ca stat și ca societate, de a răspunde pe măsură.

De aceea, solicit decidenților politici să coboare cu picioarele pe pământ, să înceteze experimentele fiscale cu economia României și să conștientizeze prioritățile reale pe care mediul de afaceri le semnalează!

O guvernare responsabilă înseamnă soluții eficiente și coerente la problemele cu care se confruntă economia. Din păcate, ceea ce vedem la PSD este încercarea permanentă de a găsi «vinovați de serviciu», ba sunt companiile multinaționale, ba este Banca Națională, doar pentru a ascunde incompetența propriilor miniștri și lipsa de soluții față de nevoile românilor.

De exemplu, este inadmisibil ca până la finalul lunii ianuarie să nu existe nici măcar o proiecție bugetară, care să ofere economiei o anumită perspectivă financiară pentru anul în curs. Solicit Guvernului să vină cu un buget realist pentru 2019, un buget construit pe baze credibile.

În privința bugetului, am văzut chiar în aceste zile cum se laudă PSD, în mod speculativ și zic eu, acum, naiv, cu creșterea veniturilor bugetare. Îi îndemn să se mai uite o dată, însă pe linia veniturilor fiscale, cele care arată performanța ANAF.

În raport cu 2016, ponderea în PIB a veniturilor fiscale este în scădere. Veniturile fiscale încasate în 2018 sunt cu 2,6 miliarde de lei sub nivelul programat inițial prin Legea bugetului, deși PIB-ul nominal prognozat a fost între timp majorat puternic, cel puțin în scripte, de la 908 la 950 de miliarde lei. Iar aceasta numai performanță fiscală nu se cheamă.

Și mai pot fi spuse multe lucruri despre cum s-a încheiat execuția bugetară pe 2018, dar asta cu altă ocazie.

O comunitate de afaceri puternică și cu performanțe durabile nu se poate dezvolta în absența unui angajament pe termen lung, iar mediul de afaceri are nevoie de parteneri de încredere la nivelul decidenților politici, dar și la nivelul societății.

Mediul de afaceri trebuie să fie conștient de importanța rolului său în dezbaterea politicilor economice și în semnalarea măsurilor eronate, dar și a derapajelor de la normele concurențiale și democratice.

În acest sens, vreau să vă asigur că determinarea mea în apărarea valorilor democrației, ale statului de drept și ale economiei de piață reflectă cel mai important obiectiv asumat.

Am convingerea că vom împlini împreună acest obiectiv, printr-un parteneriat onest cu mediul economic și cu cetățenii, un parteneriat al bunei-credințe, al valorilor în spiritul performanței și al speranței într-un viitor mai bun pentru România.

Sunt încrezător în forța acestui parteneriat, pentru că întotdeauna românii au făcut dovada că sunt mai inteligenți și mai responsabili decât au sperat unii politicieni.

În încheiere, felicit Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană pentru realizările obținute și vă doresc tuturor mult succes în tot ce întreprindeți!”

