Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

17-08-2025 | 19:31
Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

Laura Culiță

Este anunțul făcut de prim-ministrul Ilie Bolojan, într-un interviu acordat Bloomberg.

Ilie Bolojan, Prim-Ministru: "Partea de corecții se va finaliza probabil spre sfârșitul acestui an. Ce este important este să creăm o planificare, un buget multianual în anii următori, și asta este la ceea ce lucrăm, pentru aceste proiecte, atât din Anghel Saligny, cât și din celelalte bugete naționale.

Va fi un program multianual, care înseamnă bugete naționale pentru aceste programe. Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi în 2026, 2027 și 2028".

Declarația vine înainte ca șeful guvernului să aibă o discuție cu primarii de municipii, mâine, pe tema celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-08-2025 19:30

