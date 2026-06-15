Liderii PSD au primit luni ”un mandat larg” să negocieze cu premierul desemnat Adrian Veștea, iar marți va avea loc o primă întâlnire în acest sens, cel mai probabil la sediul partidului, au declarat surse social-democrate pentru Știrile ProTV. Ulterior, într-o altă ședință, PSD va decide dacă susține sau nu în Parlament un guvern format de Veștea.

Conducerea extinsă a PSD s-a întrunit luni în Consiliul Politic Național pentru a decide asupra poziției pe care partidul o va adopta față de premierul desemnat Adrian Veștea.

Duminică, într-o primă reacție, PSD a transmis prin deputatul Mihai Fifor că va susține o pro-occidentală, bazată pe un parteneriat solid şi transparent, precizând însă că își ”menţine rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan”.