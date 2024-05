Incident grav. În Parlamentul României s-a strigat ”Trăiască Hamas”, susține un deputat reprezentant al comunității evreilor

Din acest motiv, în opinia sa, regulamentul parlamentar ar trebui adaptat pentru sancționa astfel de situaţii.

"Aşa cum am văzut astăzi, din păcate ideea de "linie roşie" - cât de departe se poate merge - e depăşită din nou. Astăzi am marcat o premieră mai mult decât nefericită. Este pentru prima dată, în toţi anii pe care i-am petrecut în această instituţie, cu mai multe injurii sau comportament nepotrivit. Am ajuns la punctul în care au fost promovate public şi vizibil ideologii teroriste. Separate de toate accentele antisemite ale unor declaraţii susţinute în cadrul şedinţei comune de astăzi, a existat cineva care a strigat "Trăiască Hamas", organizaţie teroristă recunoscută internaţional ca atare şi care este direct responsabilă de comiterea masacrelor împotriva civililor din Israel, de anul trecut", a declarat Silviu Vexler la Parlament, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, în acest moment nu există o legislaţie care să poată sancţiona acest lucru, iar ceea ce se întâmplă în plenul Parlamentului României, potrivit Constituţiei, este tratat ca o declaraţie politică.

"Dacă o astfel de declaraţie, dacă un sfert din declaraţiile care au fost făcute în Parlament astăzi ar fi avut loc în spaţiul public, ele ar fi fost sancţionate de legislaţia penală, care se aplică corespunzător. Sunt convins că atunci când Constituţia a fost realizată nimeni nu a avut în vedere că am putea ajunge într-o astfel de situaţie, dar, din păcate, am ajuns. (...) Ceea ce se întâmplă în plen practic şi în realitate nu poate fi sancţionat. Cred că Regulamentul mai devreme sau mai târziu va trebui adaptat pentru a avea în vedere astfel de comportamente.

Mi-aş dori ca ele să fie întâmplări izolate, dar, după cum a arătat experienţa ultimilor ani, ele nu sunt izolate. Şi faptul că aceşti oameni ştiu că nu vor păţi nimic, îi încurajează să repete din nou şi din nou şi din nou. La Senat, de exemplu, este o persoană care săptămânal face apologia mişcării legionare sub forma unor declaraţii politice, pentru că ştie că nu va păţi nimic. Sigur, se poate deschide o acţiune la CNCD, dar rezultatul este o amendă civilă de 100 - 500 de lei, cât mai este acum, deci nu are impactul dorit", a explicat deputatul FCER.

El a amintit că la Camera Deputaţilor Regulamentul a fost modificat, fiind introduse nişte măsuri, între acestea fiind limitarea timpului de intervenţie sau limitarea indemnizaţiei.

"Personal cred în continuare că nu este suficient. Este o diferenţă între injuriile la nivel personal şi promovarea ideologiilor antisemite, a criminalilor de război în spaţiul public. Şi, mai ales, pentru prima dată după 18 ani aproape pe care i-am petrecut aici, într-o formă sau alta, am ajuns în punctul în care un demnitar al statului român a promovat şi şi-a asumat ideologia unei organizaţii teroriste. Problema este mesajul pe care îl trimitem în spaţiul public. Sigur, pentru cei care sunt aici poate că e amuzant. (...) Dar trebuie să ne gândim şi avem responsabilitatea să ne gândim la mesajul pe care Parlamentul îl transmite în societate, la felul în care aceste întâmplări sunt gândite şi influenţa pe care o au asupra oamenilor în mod individual", a transmis Silviu Vexler.

Senatoarea Diana Şoşoacă a acuzat Parlamentul României de ”trădare”, marţi, la şedinţa dedicată Zilei solidarităţii şi prieteniei dintre România şi Statul Israel.

Ea a strigat ”Rușine” și ”Trăiască Garda”, după discursul deputatului Silviu Vexler, reprezentant al comunității evreilor din România.

În 11 octombrie 2023, Parlamentul României a condamnat oficial actele teroriste comise de gruparea teroristă Hamas în Israel în ziua de 7 octombrie 2023, printr-o declarație comună a Senatului și Camerei Deputaților.

Declaraţia Parlamentului a fost adoptată cu 284 de voturi pentru şi trei nu votez.

În acest document, Hamas este numită de către Parlamentul României ”organizație teroristă”

