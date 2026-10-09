„Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o”, a transmis Bolojan, adăugând: „De ce au nevoie de PNL? «Să le strice» schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase?”, potrivit News.ro.

„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează.

Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Ilie Bolojan.

Președintele PNL a adăugat că „PSD, cu sprijinul AUR, a dărâmat guvernul invocând soluții magice și schimbarea direcției”.

„A respins Guvernul Mureșan pentru că menținea direcția. Acum ar fi fost de așteptat să lupte pentru a avea ocazia să pună în practică soluțiile invocate, în cadrul Guvernului Niculescu. Să arate cum schimbă direcția, cum revarsă «cornul abundenței» peste țară și, în același timp, cum evită să arunce în aer bugetul României. Dar refuză fără participarea PNL. De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL «să le strice» schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase?”, se întreabă premierul interimar.

Președintele PNL a oferit și răspunsul la aceste întrebări: „Pentru că asumarea guvernării înseamnă și asumarea răspunderii, așa cum am fost noi dispuși să ne-o asumăm prin guvernul minoritar Mureșan, respins de PSD. Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a precizat, vineri, că PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

Potrivit lui Grindeanu, o discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern, ci trebuie vorbit și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt.