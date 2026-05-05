Deşi indicele S&P 500 a atins noi maxime istorice, costurile energetice au crescut cu peste 50% de la începutul conflictului, semnalând o divergenţă majoră între pieţele financiare şi realitatea economică.

Experţii consideră că există „o euforie greşită” în rândul investitorilor, care tratează criza energetică ca pe un fenomen limitat, deşi efectele sunt globale. Blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze semnificativ aprovizionarea cu petrol şi gaze.

Preţul petrolului Brent a urcat din nou peste 110 dolari pe baril, iar analiştii estimează că nivelul de 80–90 de dolari ar putea deveni noul prag minim pe termen lung, ceea ce ar menţine presiunea asupra economiei globale.

Prețurile ridicate afectează economia

Impactul se resimte deja în mai multe sectoare-cheie, inclusiv transporturi aeriene, industrie chimică, agricultură şi producţia de alimente. Creşterea preţurilor gazelor naturale şi fertilizanţilor ar putea duce în perioada următoare la scumpiri semnificative ale alimentelor.

Economiştii avertizează că, dacă situaţia nu se stabilizează rapid, inflaţia ar putea deveni persistentă, forţând Banca Centrală Europeană să majoreze dobânzile, în loc să le reducă.

În Europa, presiunile sunt deja vizibile, iar perspectivele economice se deteriorează. Potrivit analiştilor, o rezolvare rapidă a conflictului ar putea permite revenirea la stabilitate, însă această fereastră se închide rapid.

„Ne apropiem de un moment al adevărului”, avertizează specialiştii, subliniind că pieţele financiare ar putea reacţiona brusc dacă realitatea economică va deveni imposibil de ignorat.