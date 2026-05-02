Scopul este dezvoltarea acestei ramuri, fără a pune în pericol speciile protejate și habitatele naturale.

Proiectul, lansat la Târgu Mureș, își propune să schimbe modul în care România dezvoltă energia verde. Inițiativa vizează realizarea unei hărți care să indice clar zonele în care investițiile în parcuri eoliene și solare pot fi realizate fără a afecta biodiversitatea.

Papp Judith, ecologist: „Vor exista trei zone: zona no go, unde sunt interzise orice tipuri de investiție, zonele de accelerare, acele zone unde impactul ecologic este foarte mic asupra naturii, și a treia categorie, unde investitorii trebuie să parcurgă procedura legală.”

Dezvoltare responsabilă a energiei regenerabile

Dezvoltarea acestei ramuri este esențială, însă trebuie făcută responsabil. Fostele mine sau terenurile de lângă autostrăzi ar fi printre locurile indicate pentru aceste construcții.

Papp Tamas, director grupul Milvus: „Parcurile de energie regenerabilă au deja o istorie cu probleme în biodiversitate. Dacă punem acest parc în drumul unde migrația păsărilor este semnificativă, atunci putem cauza foarte multe probleme biodiversității păsărilor și liliecilor, indirect. Practic, păsările se pot lovi de paletele respective.”

Proiect cu sprijin internațional

Harta va fi realizată de 3 organizații din România, cu sprijin internațional.

Fekete Zsuzsanna, responsabil comunicare: „Proiectul se desfășoară pe o durată de doi ani, valoarea este de 600 de mii de franci elvețieni. Ne vom folosi de toate datele, care sunt de câteva milioane de date colectate în decurs de 35 de ani de activitate.”

Harta va fi gata până la sfârșitul anului și va fi prezentată în mai multe regiuni ale țării, pentru a sprijini autoritățile locale în utilizarea corectă a datelor. Planul Național Integrat pentru Energie și Climă prevede ca până în 2030 energia regenerabilă să ajungă la 38,3 la sută din consumul final.