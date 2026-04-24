Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Europa FM care este planul concret de acţiune pentru a curăţa instituţiile statului de firmele abonate permanent la contracte.

”E nevoie să faci licitaţii corecte, să ai contracte cu clauze asigurătorii ferme şi să le aplici şi evident să nu intri în combinaţie cu firmele respective. Am făcut asta timp de 20 de ani, ştiu care sunt regulile, dar asta ţine de fiecare autoritate contractantă. Acolo unde autoritatea contractantă nu respectă aceste reguli, atunci ori lucrările se lungesc, ori costă mult mai mult, sau vin parchetele să facă ordine.

Şeful Executivului a fost întrebat dacă va exista o concediere a unor oameni care pot fi atribuiţi PSD, din structurile centrale ale statului roman.

”Am spus şi în şedinţa de guvern de joi, de ieri, că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor. Dacă sunt oameni care sunt incompetenţi sau rău intenţionaţi, trebuie să fie înlocuiţi. Scopul nu este să faci o acţiune antipolitică de pe zi pe alta, pentru că nu rezolvă problemele de fond. Scopul este ca oamenii competenţi să fie puşi la treabă, să fie respectaţi, să se lucreze cu ei, iar oamenii care sunt slabi, indiferent de culoarea politică, trebuie înlocuiţi din funcţii, sau oamenii care creează probleme”, a arătat el.