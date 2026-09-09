Decizia stabilește cea mai mare despăgubire de divorț din istoria țării, relatează BBC.

Kwon, fondatorul Smilegate, a treia cea mai mare companie de jocuri video din Coreea de Sud, este unul dintre cei mai bogați oameni din țară. Bloomberg îi estimează averea la 3 miliarde de dolari.

Smilegate i-a aparținut în totalitate până miercuri, când instanța a decis ca o participație de 35%, evaluată la aproximativ 2,5 trilioane de woni, să fie transferată fostei sale soții, Lee Hwa-jin. De asemenea, Kwon a fost obligat să-i plătească acesteia încă 65 de miliarde de woni în numerar (aproximativ 42 de milioane de euro).

Această despăgubire este de peste două ori mai mare decât precedentul record, de 944 de miliarde de woni, pe care magnatul din industria tehnologică Chey Tae-won fusese obligat să-l plătească fostei sale soții.

În cererea de divorț împotriva lui Kwon, Lee a solicitat o participație de 50% în Smilegate. Potrivit Bloomberg, avocații acesteia au susținut că ea a contribuit la finanțarea companiei la momentul înființării.

Căsătoriți cu un an înainte de înființarea companiei

Kwon și Lee s-au căsătorit în 2001, cu un an înainte ca acesta să fondeze Smilegate. Printre cele mai cunoscute jocuri ale companiei se numără jocul de tip first-person shooter „CrossFire” și jocul de acțiune și rol „Lost Ark”.

Lee a mai susținut că timp de peste 20 de ani s-a ocupat de creșterea copiilor lor și de gospodărie.

Kwon, în schimb, a argumentat că Lee nu a investit și nu a lucrat pentru companie. La începutul acestui an, Smilegate a publicat un comunicat în care afirma că întregul capital inițial al companiei a provenit de la Kwon.

Un purtător de cuvânt al Smilegate a refuzat să „comenteze chestiunile personale ale acționarului majoritar”.

„Ne vom îndeplini în continuare atribuțiile cu bună-credință, ca de obicei”, a transmis acesta într-un comunicat citat de The Chosun Daily.

Ambele părți pot contesta în continuare hotărârea.

Un precedent care a ajuns la Curtea Supremă

În iulie anul acesta, Chey Tae-won, președintele conglomeratului SK Group, fusese obligat să-i plătească fostei soții 944 de miliarde de woni, sumă care, înainte de decizia de miercuri, reprezenta cea mai mare despăgubire de divorț din istoria Coreei de Sud.

Ulterior însă, această decizie a fost anulată de Curtea Supremă, care a invocat o eroare de calcul ce dusese la creșterea valorii activelor deținute de cuplu. Instanța a dispus reanalizarea cazului.