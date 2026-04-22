”Prin acest parteneriat public-privat infrastructura de digital outdoor, specifică unui mediu de business exclusiv publicitar, se transformă, în cazul apariţiei unor urgenţe, într-un canal oficial de comunicare publică. În urma colaborării specialiştilor MAI, IGSU şi Phoenix Media au fost create platforme dedicate celor două instituţii care să le permită accesul direct şi gratuit la reţeaua de panouri digitale ale Phoenix Media”, a transmis, miercuri, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Prin intermediul unei tehnologii puse la dispoziţie de către operatorul privat, MAI şi IGSU au acces direct şi nemijlocit la cele peste 170 de panouri publicitare digitale din Bucureşti şi alte 17 oraşe din România, pentru a transmite diverse alerte.

”Imagini şi informaţii despre copii dispăruţi, persoane căutate/urmărite/evadate sau restricţii rutiere, precum şi avertizări meteorologice de vreme severă – toate sunt difuzate public în mai puţin de 1 minut pe panourile digitale din reţeaua Phoenix Media”, mai arată sursa citată.

În ce orașe vor apărea alertele

Până în prezent, prin intermediul acestui sistem, Ministerul Afacerilor Interne a difuzat 16 alerte, dintre care 12 au vizat copii dispăruţi.

”Informaţiile au fost afişate pe panourile publicitare de peste 2,4 milioane de ori, atingând un număr de peste 9,4 milioane cetăţeni. Toate cazurile de minori dispăruţi difuzate pe panourile publicitare digitale au fost finalizate cu succes”, a mai transmis IGSU.

Parteneriatul dintre Ministerul Afacerilor Interne şi Phoenix Media a fost premiat anul acesta la Gala Smart City Industry Awards, pentru inovaţie în domeniul public safety and health.

Phoenix Media gestionează o reţea de panouri publicitare digitale în Bucureşti şi următoarele oraşe: Alba Iulia, Arad, Cluj-Napoca, Constanţa, Drobeta Turnu Severin, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Sibiu, Suceava, Târgu-Jiu, Tulcea, Timişoara, Roman, Floreşti, Câmpina-Nistoreşti, Slobozia.