Ilie Bolojan, aflat într-o vizită oficială de două zile la Berlin, s-a întâlnit miercuri cu Friedrich Merz.



''Relaţia România - Germania nu e doar despre instituţii şi politici, ci şi despre oameni. I-am mulţumit cancelarului Merz pentru sprijinul constant acordat românilor care trăiesc şi muncesc în Germania, dar şi comunităţii germane din România, pentru păstrarea identităţii lor şi promovarea patrimoniului cultural. Legătura cu oamenii face parteneriatul nostru mai puternic. I-am transmis cancelarului Merz invitaţia de a ne întâlni la Bucureşti anul acesta, pentru a continua discuţiile şi a avansa concret proiectele comune'', a scris premierul pe Facebook.



El a arătat că relaţia dintre România şi Germania este foarte bună, construită pe cooperare economică, încredere şi interese strategice comune.



''Astăzi, la Berlin, am avut o discuţie aplicată cu cancelarul federal Friedrich Merz. Îi mulţumesc pentru primire şi pentru dialogul deschis. Relaţia dintre România şi Germania este foarte bună, construită pe cooperare economică, încredere şi interese strategice comune. Ţările noastre pot realiza mai multe împreună dacă ne concentrăm pe rezultate. Avem o bază solidă, interese comune şi capacitatea de a lua decizii eficiente'', a spus şeful Guvernului.



Potrivit acestuia, Germania este cel mai important partener economic al României.



''Avem un comerţ bilateral solid, investiţii consistente şi mii de companii germane care creează locuri de muncă pentru peste 200.000 de români. Dincolo de cifre, toate acestea înseamnă încredere, stabilitate şi un parteneriat care funcţionează. Am discutat despre cum putem dezvolta şi mai mult această colaborare, mai ales în domenii strategice precum apărarea, industria şi energia. Sunt domenii care vor decide competitivitatea Europei în anii următori, iar România vrea să fie un partener pe care te poţi baza'', a precizat Bolojan.



Memorandumul de cooperare semnat între miniştrii Apărării din cele două ţări nu vizează doar modernizarea industriei, ci şi consolidarea unei colaborări mai ample, inclusiv în cercetare, dezvoltare, exerciţii comune şi alte forme de parteneriat, a mai arătat premierul.



''Securitatea flancului estic şi a Mării Negre rămâne o prioritate, iar sprijinul Germaniei în acest sens este foarte important. Susţinem în continuare eforturile pentru o pace durabilă în Ucraina şi acordăm o atenţie specială Republicii Moldova, al cărei parcurs european este important pentru stabilitatea regiunii'', a transmis Ilie Bolojan.

