În unele situații, și intervențiile chirurgicale programate au fost amânate. Angajații sunt nemulțumiți de legea salarizării care, susțin ei, le-ar reduce veniturile, într-un moment în care sistemul se confruntă deja cu lipsă de personal și un volum tot mai mare de muncă.

Mii de angajați din sănătate au ieșit în fața spitalelor de la primele ore.

Pacient: „Am avut o operație și trebuia să vin să îmi scoată firele marți.”

Reporter: „Și ați reușit?”

Pacient: „Nu, m-au trimis în Ambulator, în policlinică.”

Sindicaliștii din sănătate spun că, în forma actuală, legea salarizării ar duce la diminuarea veniturilor, prin scăderea sporului de weekend de la 100% la 30% și limitarea celui pentru condiții deosebit de periculoase la 20% și doar pentru o parte din angajați.

George Tudose, lider de sindicat, Spitalul „Sf. Spiridon” Iași: „La un asistent medical, vorbim de o scădere de 1.500-1.700 de lei, de medie de 3.000 de lei la un medic, la cadrele auxiliare este, de asemenea, o scădere dramatică de peste 1.000 de lei.”

Liderii de sindicat au mers la discuții inclusiv la Palatul Cotroceni, cu ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, cu interimarul de la Muncă, Dragoș Pîslaru, și consilierul președintelui, Radu Burnete.

Viorel Hușanu, președinte SANITAS București: „Cei prezenți ne-au dat dreptate, revendicările SANITAS sunt pertinente, numai că nu au găsit o cale de rezolvare aseară pentru că există o lipsă de finanțare. Invocă faptul că trebuie să se încadreze într-o anvelopă ba de 8, ba de 12 miliarde și orice soluție propunem noi, ieșim din acea anvelopă.”

Legea salarizării, care prevede o restructurare a sporurilor, a fost revizuită a doua oară. Actul normativ reprezintă un jalon din PNRR, iar dacă nu o adoptăm înainte de finalul lunii august, pierdem 770 de milioane de euro.

Nemulțumirile celor din spitale sunt legate și de lipsa de personal.

Prof. dr. Radu Tincu, șeful secției ATI Toxicologie: „Toate secțiile de terapie funcționează deja cu deficit, ne gândim cum o să arate aceste secții în momentul în care o să se aplice legea salarizării. Am deja asistente care m-au întrebat dacă le semnez demisia să plece la privat sau în alte secții.”

Asistentă Floreasca: „Muncim pentru doi, chiar pentru trei. Jumătate din personal suferim de diverse afecțiuni cronice.”

Reporter: „Aveți personal suficient?”

Prof. dr. Gabriel Constantinescu, șeful secției Gastroenterologie: „Nu, fără doar și poate, nu avem personal, dar trebuie să ai și cu ce să-i plătești, și spațiu, avem nevoie mare.”

În sănătate, posturile sunt blocate din 2023, iar săptămâna trecută premierul a cerut o evaluare pentru deblocarea lor, în funcție de ocuparea paturilor și cheltuielile pentru personal.

Corespondent Știrile ProTV: „Ministrul Sănătății propune deblocarea a peste 7.800 de posturi pentru sistemul de sănătate. Astfel, peste 1.300 vor fi pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali, peste 2.800 pentru personalul auxiliar. Autoritățile spun că spitalele care tratează un număr mai mare de pacienți și cazuri mai complicate vor putea angaja mai mult personal.”

Amendamentul care prevede deblocarea angajărilor în sănătate a trecut de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și merge la votul final.