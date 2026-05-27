Motocicliștii spun că aleg această variantă de deplasare nu doar pentru a evita blocajele din trafic, ci și pentru a face economii.

Răzvan face acum cursurile unei școli moto. Nu vrea o motocicletă neapărat din pasiune.

Răzvan, viitor motociclist: „Îmi doresc una pentru utilitatea ei, nu mai suport să stau în trafic și atunci toți prietenii mei au motociclete, am văzut ce înseamnă asta, un timp economist. O să îmi fie mai rentabil și din punct de vedere financiar”.

La fel ca el gândesc tot mai mulți, iar numărul motocicletelor de pe șosele crește de la o zi la alta.

Corespondent PRO TV: „Interesul crescut se vede și din cifre. În primele patru luni ale acestui an au fost înmatriculate aproape 5 mii de vehicule, cu peste 42% mai mai multe față de aceeași perioadă din 2025. Bucureștiul conduce detașat clasamentul, urmat de județele Ilfov și Cluj, adică vorbim de acele zone din țara noastră în care traficul este unul foarte crescut”.

Răzvan Pavel, președintele asociației Moto ADN: „Legea publicată acum 2 ani de zile, este o lege care îți permite să conduci scutere de 125 de cm cubi cu permis de categoria B dacă faci 10 ore la o școală de șoferi, iar această lege a dus la o creștere importantă a vânzărilor de scutere mici, iar asta vine ca un rezultat direct al aglomerațiilor urbane. În al doilea rând, este vorba de bani pentru că ne uităm cu toții ce se întâmplă cu prețul benzinei”.

O motocicletă cu un consum mediu de 4 litri la 100 de kilometri poate reduce la jumătate cheltuielile cu carburantul comparativ cu o mașină pe benzină, de pildă.

Cristian Anghel, motociclist, reprezentantul unei școli moto: „Prețul de achiziție a unei motociclete este mult mai mic față de al unui autovehicul, mai departe întreținerea, asigurările mult mai mici față de cele de la autovehicule, unele taxe dispar cum ar fi rovinieta pentru partea extraurbană, taxele de pod, consumul este mult mai mic...”.

Un dezavantaj pentru cei care conduc vehiculele pe două roți îl reprezintă vremea, care nu le permite să circule pe tot parcursul anului.