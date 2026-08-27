”Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, şi să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare. După cele două nominalizări am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare şi atunci, inclusiv din perspectiva agenţiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost învestit, al patrulea guvern n-a fost învestit în România. Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuţii permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, la Chişinău, unde a susţinut o conferinţă de presă.

El a precizat că prima rundă de consultări cu partidele va avea loc înainte de plecarea sa la summit-ul ONU de la New York.

Preşedintele a refuzat să discute eventuale variante de majorităţi parlamentare care să susţină un viitor guvern.

”Nu vreau să mă lansez acum în... Bineînţeles că sunt multe ipoteze de lucru, că pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuţii cu toate părţile, dar înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuţia asta în spaţiu public”, a adăugat Nicuşor Dan.

Şeful statului a precizat că va fi, cel mai probabil, un guvern politic.

”În acest moment, nu văd susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”, a adăugat Nicuşor Dan.

În urmă cu câteva zile, europarlamentarul Eugen Tomac, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, evita să spună dacă ar accepta o nouă nominalizare pentru funcţia de prim-ministru, la câteva luni după ce acesta şi-a depus mandatul, fără a merge în Parlament, pentru vot.

După căderea Cabinetului Bolojan în luna aprilie, președintele Nicușor Dan a convocat consultări succesive cu partidele parlamentare.

Prima încercare de formare a unui nou Guvern l-a avut în prim-plan pe Eugen Tomac, care însă și-a retras mandatul înainte ca Executivul propus să ajungă la votul Parlamentului.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Guvernul propus nu a reușit însă să obțină sprijinul necesar în Parlament, ceea ce a prelungit criza politică.

La patru luni de la debutul crizei, fostele partide ale coaliției nu au reușit să ajungă la un acord privind formula de guvernare.