„Sunt de 26 de miliarde în acțiuni generale la Ministerul Finanțelor. Noi am anunțat din timp că vrem acest pachet care este în jur de 3,3 miliarde. Sunt lucruri pe care refuz să le negociez – indemnizația copiilor cu dizabilități, pensiile mici, CASS pentru mame, veteranii de război, deținuții politici. Continui să cred că va exista o majoritate în Parlament care va vota aceste amendamente (...) Vom vedea cum se votează joi și vom lua o decizie în consecință.”, a spus el într-o declarație de presă.

Întrebat dacă se încalcă protocolul coaliției pentru că PSD susține amendamente care nu au fost acceptate în coaliție, Grindeanu a răspuns: „Noi am mers în coaliție și am spus aceste lucruri de nenumărate ori, am insistat, am spus că nu vom renunța la aceste măsuri. Nu e doar un calcul de bătălie politică. Noi credem că persoanele vulnerabile au nevoie de aceste lucru. Nu vom negocia nici cu AUR, SOS, POT, pentru că dacă intri în negociere se cer niște lucruri la schimb. Nu vom negocia, dar ne-am bucura ca aceste amendamente să treacă”.

Propunerile PSD

Parlamentarii Partidului Social Democrat (PSD) au depus, luni, o serie de amendamente la legea bugetului de stat pentru anul 2026, prin care propun identificarea unor venituri suplimentare la buget şi alocarea acestora pentru măsuri sociale.

„Am identificat două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat ce totalizează 2,3 miliarde lei, pe care considerăm că Ministerul de Finanţe le-a trecut cu vederea în mod absolut nejustificat", menţionează PSD, potrivit Agerpres.

Prima sursă indicată de social-democraţi este recuperarea unei părţi din arieratele la buget provenite din contribuţiile de asigurări sociale.

„Totalul contribuţiilor sociale restante ale agenţilor economici este 3,7 miliarde lei, credem că o ţintă de recuperare de 1,3 miliarde lei este absolut obligatorie, fiindcă aceste restanţe la buget înseamnă bani opriţi din salariu de la angajaţi pentru CAS, dar neviraţi la stat", spun aceştia.

A doua sursă menţionată este colectarea unei sume suplimentare de 1 miliard de lei din TVA, în contextul creşterii preţului combustibililor, care ar duce la majorarea veniturilor încasate pe piaţa combustibililor, una dintre cele mai importante ramuri ale economiei.

„Din cele 2,3 miliarde lei, depunem amendamente pentru a completa finanţarea integrală a întregului Pachet de Solidaritate (necesare - 1,1 mld.) şi pentru a compensa pierderea de venit în urma eliminării introducerii CASS pentru mame, veterani de război, deţinuţi (necesar - cca. 500 mil.), restul banilor rămânând la dispoziţia MFP pentru a fi realocaţi în interiorul bugetului, în funcţie de necesităţi", mai spune PSD.