Descoperirea va aduce mai multe informaţii despre ritualurile funerare din epocile romană şi greacă, a precizat Ministerul într-un comunicat.

În acelaşi sit arheologic, arheologii au descoperit mai multe mumii din epoca romană, unele înfăşurate în pânze decorate cu elemente geometric, sicrie din lemn, trei limbi din aur şi o limbă din cupru.

Au fost de asemenea găsite şi plăcuţe din aur asupra unora dintre mumii.

Descoperirea oferă informaţii noi despre practicile funerare din regiune în perioadele romană şi greacă, a precizat Hisham El-Leithy, secretar-general al Consiliului Suprem al Antichităţilor.