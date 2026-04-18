Mesajul scris a fost publicat cu ocazia Zilei Armatei iraniene. Khamenei nu a fost văzut în public şi nu a publicat mesaje video de la numirea sa în funcţia de lider suprem, în urmă cu şase săptămâni.

În declaraţia atribuită lui, acesta nu a făcut referire la confuzia recentă privind situaţia navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz, ci a lăudat armata iraniană pentru că ”apără cu curaj teritoriul, apele şi steagul care îi aparţin”.

Doar câteva declaraţii au fost atribuite până acum noului lider suprem. Mesajul actual a fost transmis cu ocazia Zilei Armatei, care în acest an a coincis cu ziua de naştere a tatălui său, fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Ali Khamenei a fost ucis la începutul actualului conflict, într-un atac aerian comun al Statelor Unite şi Israelului.