”La data de 17 aprilie, poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat din comuna Cetate care sesizează faptul că persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro”, au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru distrugere prin incendiere şi fac cercetări pentru identificarea şi prinderea autorului.

Locuinţa a fost distrusă în totalitate. Casa îi aparţinea poetului Mircea Dinescu.