România trebuie să devină mai puternică în interiorul Uniunii Europene. Consultări la Palatul Cotroceni

Preşedintele României, Nicuşor Dan, lansează ”Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, urmând a fi organizate dezbateri pe mai multe teme cu participarea unor specialişti, lideri politici, europarlamentari, reprezentanţi ai societăţii civile, ai organizaţiilor non-guvernamentale şi ai mediului academic, oameni de afaceri, reprezentanţi ai cultelor religioase din România şi studenţi.

Scopul este de a determina locul, rolul şi priorităţile României în Uniunea Europeană. Evenimentul se va încheia, în 9 mai, de Ziua Europei, cu o manifestare la care va participa preşedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola.

”Administraţia Prezidenţială va organiza, în perioada 5-9 mai 2026, la iniţiativa Preşedintelui României, Nicuşor Dan, o serie de evenimente în cadrul proiectului «Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni». Obiectivul principal al acestui demers este încurajarea unor dezbateri structurate şi argumentate pe tematici de interes naţional în context european, cu privire la locul, rolul şi priorităţile României în Uniunea Europeană”, a transmis Administraţia Prezidenţială.