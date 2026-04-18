România trebuie să devină mai puternică în interiorul Uniunii Europene. Consultări la Palatul Cotroceni

România trebuie să devină mai puternică în cadrul Uniunii Europene, iar președintele Nicușor Dan organizează dezbateri timp de o săptămână la Palatul Cotroceni pentru a afla cum se poate realiza acest lucru. 

Cristian Anton

Preşedintele României, Nicuşor Dan, lansează ”Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, urmând a fi organizate dezbateri pe mai multe teme cu participarea unor specialişti, lideri politici, europarlamentari, reprezentanţi ai societăţii civile, ai organizaţiilor non-guvernamentale şi ai mediului academic, oameni de afaceri, reprezentanţi ai cultelor religioase din România şi studenţi.

Scopul este de a determina locul, rolul şi priorităţile României în Uniunea Europeană. Evenimentul se va încheia, în 9 mai, de Ziua Europei, cu o manifestare la care va participa preşedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola.

”Administraţia Prezidenţială va organiza, în perioada 5-9 mai 2026, la iniţiativa Preşedintelui României, Nicuşor Dan, o serie de evenimente în cadrul proiectului «Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni». Obiectivul principal al acestui demers este încurajarea unor dezbateri structurate şi argumentate pe tematici de interes naţional în context european, cu privire la locul, rolul şi priorităţile României în Uniunea Europeană”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Potrivit instituţiei citate, se vor desfăşura mai multe dezbateri, prelegeri şi conferinţe grupate pe teme sociale, politice, diplomatice, economice, juridice, educaţionale şi de cercetare, culturale şi de spiritualitate, precum şi pe impactul inteligenţei artificiale şi al tehnologiilor digitale asupra funcţionării instituţiilor.

Nicușor Dan va fi prezent la dezbateri

”La aceste reuniuni vor lua parte specialişti, lideri politici, europarlamentari, reprezentanţi ai societăţii civile, ai organizaţiilor non-guvernamentale şi ai mediului academic, oameni de afaceri, reprezentanţi ai cultelor religioase din România şi studenţi”, mai anunţă sursa citată.

Potrivit oficialilor Preşedinţiei, preşedintele României, Nicuşor Dan, va fi prezent la dezbateri, participând la dialogul cu invitaţii.

”Scopul este acela de a identifica cele mai bune abordări care să permită României să devină mai puternică în interiorul Uniunii Europene şi care să ofere ţării noastre un rol pregnant în redefinirea Uniunii ca actor global de securitate, stabilitate şi prosperitate”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Serviciile de pază sunt în alertă după ce Nicușor Dan a fost amenințat cu moartea. De unde ar veni amenințarea

Sursa: News.ro

GALERIE FOTO | A lăsat-o pe Alisha Lehmann și s-a cuplat cu o tânără de 19 ani: noua iubita sexy a lui Douglas Luiz
Serviciile de pază sunt în alertă după ce Nicușor Dan a fost amenințat cu moartea. De unde ar veni amenințarea

Serviciul de Pază și Protecție a sporit gradul de alertă din jurul președintelui Nicușor Dan. Un tânăr a scris pe o rețea socială că strânge fonduri pentru asasinarea lui. 
Anchetă în două județe, după postări violente în online: amenințare cu asasinarea lui Nicușor Dan și mesaje antisemite

Polițiștii din Hunedoara au reținut un tânăr de 28 de ani care luna trecută ar fi postat pe rețelele sociale mai multe mesaje extremiste antisemite. 
Anchetă în Timiş după ce un tânăr a scris pe o reţea socială că strânge fonduri pentru asasinarea lui Nicuşor Dan

Poliţiştii din Timiş s-au sesizat din oficiu şi au deschis o anchetă după ce un tânăr a scris pe o reţea socială că strânge fonduri pentru asasinarea preşedintelui Nicuşor Dan.

S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci

Cel puţin două nave comerciale au raportat că au fost lovite de focuri de armă în timp ce încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, imediat după ce Iranul a anunţat că îşi consolidează din nou controlul asupra acestei căi navigabile cruciale.

Scenariul prin care s-ar putea ajunge la alegeri anticipate. Mesajul transmis de Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că cel mai recent a avut o întâlnire, la o cafea, cu premierul Ilie Bolojan, joi dimineaţă. Despre alegerile anticipate, el a precizat că dacă vor pica trei guverne, se va putea ajunge şi la acest scenariu.

Carburanții s-au ieftinit în România după deschiderea temporară a strâmtorii Ormuz. Prețurile de la pompă

Deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru câteva ore are deja efecte în România. La unele stații de carburant, prețul motorinei a scăzut sub 9 lei. Cât costă cel mai ieftin litru de motorină și de benzină sâmbătă, 18 aprilie.

Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, ACUM, pe Sport.ro! Ciucanii au revenit în avantaj

Chelsea - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Meci decisiv pentru Liga Campionilor