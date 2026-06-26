El acuză PNL-USR-UDMR că urmăresc doar să amâne o decizie politică.

”PSD nu va participa la o spirală nesfârşită a condiţiilor ce se schimbă în permanenţă, apoi să fim continuu minţiţi, stând la masă cu preşedintele României”, a transmis Grindeanu.

”PSD a fost mereu constructiv în ceea ce priveşte găsirea unei soluţii pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide aşa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică.

PSD nu va participa la o spirală nesfârşită a condiţiilor ce se schimbă în permanenţă, apoi să fim continuu minţiţi, stând la masă cu preşedintele României. PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcţii şi privilegii”, a scris, vineri seară, pe Facebook, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Acesta se referă la paşii făcuţi de către PSD.

”1.⁠ ⁠PSD a avut aceeaşi poziţie de la bun început. Am urmărit formarea unui guvern stabil şi funcţional.

2.⁠ ⁠PSD a făcut concesii importante pe parcursul celor 50 de zile. Am acceptat inclusiv varianta unui prim-ministru din partea unui partid clasat după PSD la alegeri.

3.⁠ ⁠Despre rotative. În acordul politic anterior PNL a exercitat deja prima parte a rotaţiei la conducerea Guvernului. Nu există niciun argument de echitate care să justifice reluarea acestui mecanism de la început.

4.⁠ ⁠PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilităţii. Nu vom susţine formule în care alţii conduc iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu ţin cont de impactul socio-economic.

5.⁠ ⁠PSD este pregătit să guverneze. Avem un program clar, un acord politic respectat şi o majoritate stabilă. Ceilalţi poate vor doar să guverneze încă două luni ca interimari.

6.⁠ ⁠ PSD consideră că spaţiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalţi parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis. Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă.

7.⁠ ⁠ ⁠⁠PSD consideră că există soluţii clare, constituţionale. Ori există o majoritate care îşi asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă.

8.⁠ PSD are o ⁠datorie faţă de românii care ne-au ales. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Nu putem cere membrilor şi votanţilor noştri noi concesii”, a mai scris Grindeanu.

Acesta anunţă că PSD nu mai înaintează o altă propunere.

”De aceea, le transmitem curajoşilor din PNL şi USR că nu ne temem de votul cetăţenilor. Foamea voastră de funcţii are o limită: nu putem prelungi la nesfârşit o incertitudine care afectează România”, a mai transmis Grindeanu.

Nicușor Dan: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri seara, după discuţia cu liderii fostei coaliţii de guvernare, că am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit.

El arată că marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări, iar de marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia.

Şeful statului cere partidelor să revină la dialog şi să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

PNL respinge susținerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier

Vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan, propunerea de premier din partea PNL, USR şi UDMR, afirmă, vineri seară, că liberalii nu-l vor susţine pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de prim-ministru şi nici nu au spus vreodată că o vor face.

”Trebuie să ne facem datoria faţă de românii care vor modernizarea şi reformarea ţării, nu faţă de Sorin Grindeanu”, a transmis Mureşan.