Hipertensiunea afectează tot organismul. În jurul nervilor, cu ajutorul cărora auzim, dar și în jurul nervilor care participă la echilibru, găsim cele mai mici vase. În urechea internă, celule specializate transmit informații creierului. Crește tensiunea arterială, transmiterea informațiilor către creier se strică. Așa apare scăderea de auz pe o singură ureche.

Adina Popescu, medic primar ORL: „Adică pacientul care are un eveniment hipertensiv are senzația că i s-a înfundat urechea. Și vine la noi, le facem audiogramă și vedem că e normal. "Da, dar ieri nu mai auzeam bine și m-am dus la cardiolog și mi-a găsit tensiune 24", deci auzul e influențat de valoarea tensiunii. Tulburerea de auz are nevoie urgent de tratament”.

Sângerarea din nas, din ureche sau din cavitate orală înseamnă de asemenea urgență ORL.

Adina Popescu, medic primar ORL: „Sângerările masive nazale pot fi traumatice, după lovituri, căderi are pot fi fracturi la baza de craniu sau la baza nasului pănă la viroze cu fragilizarea vaselor de la nivel nazal. Sângerări în hipertensiune legate de pata vasculară”.

În interiorul nasului, găsim o rețea de vase. Se sparge dacă tensiune crește. Și previne astfel AVC-ul.

Adina Popescu, medic primar ORL: „Când ai o sângerare clasică din nas, prima manevră e să îi iei tensiunea, chiar dacă pacientul e tânăr”.

Orice dificultate de respirație trebuie să vă trimită de urgență la ORL. Medicii pot decoperi infecții, alergii sau tumori.

Respirația suierătoare arată frecvent criza de astm. Dacă nu aveți medicație de urgență acasă, mergeți la cel mai apropiat spital. Din ce motiv nu mai puteți respira?

Brândușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Eozinofilele se acumulează acolo și limfocitele sunt atrase de alergen sau iritant. Rămân resturile celulare și se acumulează straturi, straturi și astupă bronșiile. Apare șuieratul și criza de astm”.