"Legea salarizării va fi pusă în consultare publică trei săptămâni. Este timp pentru a fi consultate toate părţile. Vă reamintesc că se discută despre acest jalon din PNRR, care presupune 770 de milioane euro, încă din 2022. Eram în Guvern la acel moment. Au fost discuţii inclusiv cu Banca Mondială, care a făcut o analiză asupra acestui cadru legislativ. A venit cu nişte propuneri. Am ajuns în situaţia în care nu ne mai permitem să întârziem. Deci, cu siguranţă că această lege nu va mulţumi pe toată lumea", a afirmat Abrudean.

Potrivit acestuia, principiile legii, anunţate deja de premier şi de ministrul Dragoş Pâslaru, sunt clare şi a adăugat că niciun venit în plată nu va scădea.

"De la asta plecăm. Sigur că e important să vorbim şi de faptul că, din 151 de sporuri, se reduc 87, de faptul că vom avea restul de sporuri incluse în maxim 20% din salariul brut. Sunt nişte lucruri absolut normale, pentru că vechea lege a fost amendată, după cum ştim, de vreo 20 de ori şi suntem în situaţia în care Comisia Europeană aşteaptă închiderea acestui jalon. Nu doar Comisia Europeană, ci şi societatea, până la urmă", a subliniat preşedintele Senatului.

Pentru această lege era nevoie de acordul dintre partide, a arătat el, pentru că este un moment de instabilitate politică.

"Asta este realitatea, ne place sau nu trebuie să recunoaştem asta: era nevoie de acest acord. E important că partidele au ajuns totuşi la concluzia că jaloanele trebuie închise, că vorbim de acesta sau de celelalte opt care mai sunt în Parlament. E important să se meargă înainte, iar Parlamentul să-şi facă treaba cât mai repede posibil pentru a nu pierde niciun ban", a menţionat preşedintele Senatului.

Vineri, Administraţia Prezidenţială a anunţat că, în urma unui proces de mediere desfăşurat sub coordonarea sa, Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România şi Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua Lege a salarizării în sectorul public până la sfârşitul prezentei sesiuni parlamentare.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a prezentat luni, într-o conferinţă de presă, principiile legii, anunţând că va organiza consultări cu toate categoriile vizate de actul normativ.

De când ar urma să intre în vigoare proiectul privind legea salarizării

Proiectul privind legea salarizării bugetarilor ar urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2027 și prevede reducerea sporurilor, eliminarea indemnizației de hrană și introducerea unui sistem unitar de salarizare în sectorul public.

Una dintre cele mai importante modificări ale noii legi este reducerea diferenței dintre cele mai mici și cele mai mari salarii din sistemul public.

De asemenea, noua lege introduce și o „structură unică de clasificare” pentru toate familiile ocupaționale din sistemul public. Funcțiile vor fi așezate într-o grilă comună și vor fi evaluate după anumite criterii.

