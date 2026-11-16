Existența tabloului era aproape necunoscută, până când proprietara sa, o femeie trecută de 90 de ani, i-a dezvăluit într-o zi, aparent fără să acorde prea multă importanță informației, nepoatei sale: „Apropo, am un tablou de Georgia O’Keeffe în dulap”, scrie NBC News.

Lucrarea, realizată în 1930, înfățișează un peisaj specific statului american New Mexico, cu dealuri domoale și nuanțe pământii. Tabloul urmează să fie scos la licitație marți, iar casa de licitații Christie’s estimează că ar putea fi vândut cu o sumă cuprinsă între 3 și 5 milioane de dolari.

Tabloul dispărut timp de decenii, parte dintr-o serie de trei picturi

Potrivit specialiștilor Christie’s, pictura ar fi prima dintr-o serie de trei lucrări realizate în aceeași perioadă. Al doilea tablou se află în colecția Metropolitan Museum of Art din New York, în timp ce al treilea a făcut parte, timp de mulți ani, din colecția familiei Rockefeller.

În schimb, locul în care se afla prima lucrare a rămas, până acum, în mare parte un mister.

Tabloul reprezintă zona Lobo Peak, din apropierea localității Taos, în statul New Mexico, și are o importanță deosebită pentru înțelegerea evoluției artistice a lui O’Keeffe.

„Este deosebit de important datorită datei timpurii la care a fost realizat și pentru că marchează începutul perioadei petrecute de O’Keeffe în sud-vestul Statelor Unite”, a declarat Tylee Abbott, directorul departamentului de artă americană al casei de licitații Christie’s.

În 1963, o galerie de artă din New York a vândut tabloul pentru 3.800 de dolari unei femei care i l-a oferit ulterior fiicei sale.

„Înainte de acel moment, lucrarea era cunoscută doar din fotografii realizate în 1931”, a explicat Abbott.

Cum a ajuns pictura de milioane de dolari uitată într-un dulap

Tabloul a fost cumpărat în 1963 și a ajuns la fiica proprietarei, care l-a păstrat în apartamentul său din cartierul East Village, New York. La mijlocul anilor 1980, după ce a observat interesul neobișnuit al unui invitat pentru pictură, femeia a împachetat-o în lada originală și a ascuns-o într-un dulap.

În jurul anului 2022, i-a dezvăluit nepoatei existența lucrării, însă aceasta a fost scoasă din ascunzătoare abia în acest an, când familia a început să elibereze apartamentul. Autenticitatea picturii a fost confirmată după despachetare.

Proprietara, care a murit recent, avea aproape 100 de ani și lucrase în cadrul Serviciului de Externe al SUA. Familia a cerut păstrarea anonimatului.