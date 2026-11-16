Judecătorul a stabilit data procesului pentru 29 martie 2027, deşi procurorul districtual nu a precizat în mod explicit ce acuzaţii i se vor aduce lui Clancy, potrivit News.ro.

Procurorii au declarat că doresc să continue cu un proces cu juriu, iar apărarea a interpretat acest lucru ca semn că femeia va fi din nou acuzată de omor de gradul întâi, la fel ca la primul proces.

„Cred că se poate citi între rânduri că, atunci când spun că procesul va necesita un juriu, aceasta este o aluzie indirectă din partea procurorului districtual că intenţionează să continue cu acuzaţiile de omor de gradul întâi, aşa că vom stabili o dată pentru proces”, a declarat avocatul apărării, Kevin Reddington, în cadrul şedinţei de luni.

Clancy a fost învinuită de trei capete de acuzare

În primul proces, Clancy a fost învinuită de trei capete de acuzare de omor de gradul întâi, adică uciderea intenţionată şi premeditată a unei alte persoane.

Procurorul districtual nu a declarat încă oficial că va formula acuzaţii de omor de gradul întâi.

Procuratura ar putea opta să formuleze acuzaţii mai uşoare împotriva lui Clancy, cum ar fi omorul de gradul al doilea, care se aplică în cazul uciderilor ilegale comise cu intenţie sau cu imprudenţă extremă, dar fără premeditare.

În urmă cu o săptămână, judecătorul William Sullivan a respins încercarea apărării de a obţine clasarea dosarului pe motivul principiului „double jeopardy”.

Principiul „double jeopardy” este un principiu juridic care protejează o persoană împotriva urmăririi penale repetate pentru aceeaşi infracţiune, după o achitare sau o condamnare.

Decizia judecătorului

Decizia judecătorului a deschis calea către un al doilea proces. Judecătorul Sullivan a fost cel care a declarat nulitatea procesului la 4 septembrie, din cauza imposibilităţii juriului de a ajunge la un verdict.

Ulterior, unii membri ai juriului au declarat în interviuri acordate presei că erau dispuşi să o declare pe Clancy nevinovată pe motiv de nebunie, dar că un membru al juriului s-a opus.

La primul proces al lui Clancy, nu s-a pus la îndoială faptul că ea i-a strangulat pe copii cu benzi de exerciţii fizice în subsolul casei familiei din Duxbury, o suburbie a oraşului Boston.

Cu puţin timp înainte de atacul asupra copiilor, ea îi ceruse fostului soţ, Patrick Clancy, să plece de acasă pentru a aduce mâncare la pachet şi medicamente pentru copii.

Însă echipa sa de apărare susţine că, la momentul respectiv, ea suferea de o psihoză postpartum severă. Aceştia au solicitat ca ea să fie declarată nevinovată pe motiv de nebunie, situaţie cunoscută în Massachusetts sub denumirea de „lipsa răspunderii penale”.

În prezent, ea se află într-un spital psihiatric şi centru medical de stat din Massachusetts.