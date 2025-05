Gafă a lui George Simion pe o rețea socială: ”Sunt noul președinte al ... Ciadului”. Mesajul s-a viralizat rapid

”I am the New President of” (”Sunt noul președinte al”, în traducere, n. red.), a scris Simion pe X.com, după care a pus un emoji cu ... drapelul Ciadului.

După cum se știe, steagul Ciadului este asemănător cu cel al României, diferența constând în nuanțele culorilor.

Mesajul lui George Simion s-a viralizat rapid, fiind citit de peste 1 milion de utilizatori după doar o oră de la publicarea sa.

De asemenea, după o oră de la publicare, postarea liderului AUR avea 6.500 de comentarii. Iată doar câteva dintre acestea:

”Adică al Ciad-ului? Înțelegem supărarea din seara asta și graba, dar zicem să corectezi, până nu se prinde lumea că nu știi nici care e steagul României.” - au comentat cei din USR.

”Au avut alegeri și cei din Ciad?”, a întrebat utilizatorul @bdstanga.

”Make Chad Great Again”, a scris, ironic, utilizatorul @P_Kallioniemi

