Sancțiunea a fost dată de prefect, așa cum prevăd reglementările actuale pe baza deciziei Înaltei Curți, care a stabilit definitiv că primarul Timișoarei s-a aflat în conflict de interese.

Între timp, Camera Deputaților a adoptat luni seară Legea integrității, cu un amendament PSD, care l-ar putea lăsa pe Fritz fără mandat. Votul decisiv este programat miercuri, în Senat.

Prefectul de Timiș a semnat ordinul în urma căruia leafa lui Dominic Fritz va fi redusă cu 10% timp de șase luni. Decizia a fost luată după ce Înalta Curte a confirmat definitiv raportul Agenției Naționale de Integritate și a stabilit că primarul Timișoarei s-a aflat în conflict de interese.

Totul a pornit de la un împrumut de 25.000 de lei primit de Fritz în campania din 2020 de la un arhitect și consilier local USR. Ajuns primar, Fritz a trimis la vot in consiliul local un PUZ a cărui documentație fusese realizată de firma celui care îl dăduse banii. ANI și instanțele au stabilit că trebuia să se retragă din procedură. Liderul USR a arătat că proiectul era început încă din mandatul fostului primar, Nicolae Robu.

Prefectura Timiș a stabilit astfel, pe baza actelor de la Înalta Curte și a legilor actuale, că Dominic Fritz nu se află în stare de incompatibilitate și nu își pierde funcția.

Doar că liderul USR riscă în continuare să își piardă mandatul după ce plenul Camerei Deputaților a adoptat Legea integrității cu 184 de voturi din partea PSD, AUR, UDMR, SOS România și minorități.

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Legea conține un amendament propus de PSD și susținut de AUR ce ar putea schimba complet situația lui Dominic Fritz. În prezent, pierderea mandatului este prevăzută pentru incompatibilitate, nu și pentru conflict de interese. PSD vrea ca ambele situații să ducă la încetarea mandatului. În plus, vor fi luate în considerare și deciziile definitive pronunțate înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Dominic Fritz, președintele USR: „Acum vor să schimbe legea și să introducă sancțiunea despre care au mințit că ar exista deja. Vor să le transmită timișorenilor că degeaba au votat. Nu voi ceda. Nu voi abandona nici Timișoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă”.

Proiectul urmează să ajungă în plenul Senatului pentru votul final.