”Victorie pentru România!!! Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri! Legea care permite continuarea şi finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a trecut de Curtea Constituţională”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Social-democratul arată că, după ani de blocaje, procese şi piedici puse de USR şi ONG-urile lor, România merge mai departe cu proiecte strategice pentru securitate energetică, producţie internă şi facturi mai mici pentru români.

”Să nu uităm că, atunci când apar dezechilibre în Sistemul Energetic Naţional, hidrocentralele sunt cele care intervin rapid, stabilizează reţeaua şi reduc dependenţa de importuri scumpe. Astăzi s-a făcut dreptate pentru România şi pentru românii care au nevoie de energie sigură şi ieftină”, subliniază Ivan.

CCR a respins sesizarea președintelui României și a confirmat constituționalitatea legii privind ariile naturale protejate și evaluarea impactului asupra mediului

Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a respins, miercuri, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi a constatat că dispoziţiile art.I şi art.II din Legea pentru completarea art.56 ind.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, precum şi legea, în ansamblul său, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

CCR arată că Articolul din lege care introduce în structura art.56 ind.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 un nou alineat, alin.(8), vizează exclusiv ariile naturale protejate de interes naţional, reglementând o excepţie de la regula potrivit căreia limitele acestora pot fi modificate, şi nu ariile naturale protejate de interes comunitar – siturile „Natura 2000”, motiv pentru care prevederile Directivei 92/43/CEE Habitate şi, totodată, dispoziţiile art.148 raportate la cele ale art.35 şi 135 alin.(2) lit.e) din Constituţie nu sunt incidente în privinţa art.I din lege.

”Art.II din lege, care modifică prevederile art.5 alin.(1) din Legea nr.292/2018, înlocuind condiţia analizei de la caz la caz a proiectelor exceptate de la aplicarea exigenţelor Legii nr.292/2018 cu condiţia ca proiectele strategice să fie desemnate, ca atare, prin hotărâri ale CSAT, asigură un just echilibru între nevoia/obligaţia etatică de protecţie a mediului şi nevoia de asigurare a securităţii naţionale şi a capacităţii de reacţie la situaţii de urgenţă, motiv pentru care art.II din lege nu contravine dispoziţiilor art.148 raportate la cele ale art.35 şi 135 alin.(2) lit.e) din Constituţie”, mai arată CCR în comunicat.