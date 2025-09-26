Fost ministru de Externe: „Ar fi cazul să dăm și noi jos măcar una-două drone. Rușii ne vor mai testa”

26-09-2025 | 08:12
f-16 romania
Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Fostul ministrul de Externe Titus Corlățean a declarat că dacă avem o legislație pentru doborârea dronelor ar trebui „să dăm jos una-două drone”, pentru că „lucrurile nu s-au oprit și ne vom mai testa rușii”.

Alexandru Toader

Titus Corlățean, actualul președinte al Comisiei de Politică Externă și, totodată, candidat la șefia PSD, susține că, după decizia CSAT, România trebuie să arate că își controlează suveranitatea și spațiul aerian, acționând ferm împotriva dronelor care îl încalcă.

„Până nu dobori una-două drone, te tratează alții ca pe cineva ezitant. Când protejezi națiunea și teritoriul, nu stai mult la analiză, le dai jos”, a afirmat Corlățean, potrivit TVR Info.

El a invocat și avertismentul secretarului general al NATO, Mark Rutte, despre seriozitatea problemei. Corlățean a adăugat că exemplul polonezilor, care au reacționat ferm la testul cu 19 drone, ar trebui urmat, pentru a nu le oferi rușilor prilejul de a ne mai testa.

„Polonezii, oameni serioși, și-au făcut treaba atunci când au fost supuși la testul ăla cu 19 drone. Ar fi cazul să dăm și noi măcar una-două drone, să nu ne imaginăm că s-au oprit lucrurile astea. Ne vor mai testa rușii, trebuie să arătăm că suntem stăpâni în țara asta, punct”, a adăugat Titus Corlățean.

Ce s-a decis în CSAT

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis joi că aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, conform regulilor NATO, iar în cazul celor civile, ordinul va aparține ministrului Apărării.

Reuniunea a avut loc pentru stabilirea protocolului de reacție la dronele intrate neautorizat în spațiul aerian românesc. Decizia vine după un incident în care o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României, a rămas circa 50 de minute și a fost escortată de avioane de poliție aeriană până când a reintrat în Ucraina.

În ultimele zile, incidente similare au avut loc și în Polonia, Estonia și Danemarca.

Sursa: TVR Info

