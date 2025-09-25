Alertă în Danemarca. Ministru: „Un atac hibrid cu diferite tipuri de drone, totul indică un actor profesionist”

Pentru a doua oară în această săptămână, drone misterioase au perturbat spațiul aerian al Danemarcei.

Ministrul apărării a vorbit despre un „atac hibrid", afirmând că probabil în spate se află un „actor profesionist".

Dronele au fost lansate "local", a mai spus oficialul danez care a adăugat că nu există dovezi privind implicarea Rusiei.

Poliția a ridicat însă nivelul de alertă, iar Danemarca ar putea solicita activarea Articolului 4 al NATO pentru consultări între aliați.

Aeroportul Aalborg, din nordul țării, a fost închis temporar, azi noapte, după apariția unor drone suspecte. Zburau cu lumini aprinse pe la ora 22.00 și au rămas în spațiul aerian al aeroportului până la ora 1.00, a transmis poliția

Alte trei aeroporturi mai mici, din regiunea de sud, au raportat, de asemenea, drone suspecte.

Aeroportul din Aalborg este în apropierea unei baze militare. Iar la o a doua bază aeriană, Skrydstrup, unde au apărut de asemenea drone suspecte, se află o parte din flota de avioane de luptă F-16 și F-35 a Danemarcei



Troels Lund Poulsen, Ministrul Apărării: ”Nu suntem încă într-un punct în care să știm cu siguranță cine se află în spate. Fără îndoială, însă, totul indică faptul că este vorba despre un actor profesionist, având în vedere că a fost o operațiune sistematică, în mai multe locuri, aproape simultan. Aceasta este ceea ce aș defini drept un atac hibrid cu diferite tipuri de drone”.

Nu este primul incident de acest fel. La începutul săptămânii, aeroportul din Copenhaga a fost închis - 5 ore - din cauza unor drone. Prim-ministrul Mette Frederiksen a declarat atunci că implicarea Rusiei nu poate fi exclusă.



Peter Hummelgaard, Ministrul Justiției:” Vom întări colaborarea cu mediile de cercetare și companiile pentru a obține capacități consolidate, astfel încât să putem neutraliza dronele. Vom extinde resursele poliției cu drone noi și mai rapide, care vor putea fi folosite la detectarea, urmărirea și, în funcție de circumstanțe, neutralizarea dronelor nedorite”.



Marea provocare pentru Danemarca și alte țări din Europa care s-au confruntat cu așa-numitele atacuri hibride cu drone este cum să se apere.

Pe cât de ieftină este lansarea dronelor, pe atât de scumpă este doborârea lor.

Avioane F35 olandeze au doborât cu rachete trei dintre cele 19 drone care au intrat adânc în spațiul aerian al Poloniei - pe 19 septembrie .

Însă misiunile de poliție aeriană, cu avioane NATO ridicate constant de la sol, necesită resurse costisitoare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut ridicarea unui "zid în calea dronelor" pentru a face față valurilor de incursiuni cu drone lansate de Rusia.

Iar Danemarca se va alătura țărilor de pe flancul estic - republicele baltice, Polonia, România și Bulgăria - la o reuniune virtuală, vineri, unde vor fi evaluate măsurile de răspuns față de incursiunea dronelor. Participă și Ucraina, care, deși nu face parte din proiect, are cea mai mare expertiză în doborârea dronelor, constrânsă de războiul de agresiune al Rusiei.

