Florin Cîțu: Obligativitatea certificatului verde va fi adoptată cât mai curând de Parlament. E cea mai non-invazivă măsură

Introducerea obligativităţii certificatului verde pentru accesul la anumite activități a fost cea mai non-invazivă, în contextul valului patru al pandemiei, pentru a nu închide economia, a declarat, vineri, premierul interimar Florin Cîțu.

Premierul a precizat că Parlamentul va adopta „cât mai curând” o serie de amendamente în acest sens.

„Trebuie să susținem antreprenorii și, cu siguranță vom trece aceste amendamente cât mai curând. Sunt sigur că în următoarele sesiuni ale parlamentului ele vor trece. Cel cu certificatul verde este foarte important să treacă. Am încercat să găsim măsuri prin care să nu închidem economia. Această măsură este cea mai non-invazivă, dacă se poate spune așa ceva, în contextul acestui val patru. O creștere a ratei de vaccinare va readuce fluxul de clienți în aceste companii și vom putea trece peste această perioadă, altfel va fi dificil să mergem mai departe”, a declarat premierul interimar Florin Cîțu la evenimentul "Topul Naţional al firmelor private din România", organizat de Consiliul Naţional al IMM-urilor din România.

Afirmația lui Florin Cîțu vine după ce, marți, parlamentarii PNL și PSD au respins cererea USR de urgentare a dezbaterii legii privind certificatul verde la locul de muncă.

El a adăugat că perioada pandemiei a arătat că economia României poate face faţă unor astfel de provocări.

"Ştiu că nu a fost uşor şi în momentul în care România a trebuit să închidă economia în 2020, în martie, atunci a fost un moment în care am stat şi m-am gândit şi nu vedeam soluţii. A fost complicat, dar împreună am reuşit să trecem peste asta. Acel şoc mi-a arătat clar că economia României poate să facă faţă, dar, totuşi, mi-am dat seama că dacă am repeta acea experienţă ar însemna un cost mult prea mare pentru noi toţi. De aceea am spus că vom face orice ca să nu mai închidem economia. Şi, până la urmă, dumneavoastră aţi răspuns foarte bine la măsurile pe care le-am luat, iar astăzi România este ţara care are cele mai rapide reveniri ale economiei după un asemenea şoc, din Uniunea Europeană, cu estimări de creştere economică care au fost îmbunătăţite în timpul acestui an. Am început cu 4% şi am ajuns la o estimare de peste 7%, cu un deficit în scădere, cu venituri mai mari la buget şi cu o rată a şomajului în scădere", a mai declarat Cîţu, potrivit Agerpres.