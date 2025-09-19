Flavius Nedelcea, demis de la Ministerul Economiei după scandalul de corupție. Doi noi secretari de stat numiți

19-09-2025 | 21:28
Flavius Nedelcea
Doi noi secretari de stat au fost numiţi la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, potrivit unor decizii publicate vineri în Monitorul Oficial.

Adrian Popovici

Este vorba despre Viorel Băltăreţu (USR) şi Iulian Cosmin Mărgeloiu.

Totodată, au fost eliberaţi din funcţie secretarii de stat de la Economie Flavius Constantin Nedelcea şi Cristina Breşug.

Flavius Constantin Nedelcea a fost reţinut de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu. Potrivit DNA, el este cercetat pentru pentru comiterea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

Potrivit unor alte decizii semnate vineri de premier, Marius Viorel Poşa se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Economiei şi este numit Marius-Andrei Miftode (USR).

Marius Viorel Poşa a fost numit la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în martie, printr-o decizie a premierului de la acea dată, Marcel Ciolacu.

Flavius Nedelcea este implicat într-un scandal de corupție

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat vineri pe Sebastan Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC şi l-au plasat sub control judiciar., pentru abuz în serviciu. Tot sub control judiciar a fost plasat şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj.

La audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, care a fost reţinut 24 de ore de anchetatori, pentru instigare la abuz în serviciu. Cei trei au fost implicaţi în schimbarea ilegală din funcţie a şefului Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin, ”în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”, susţin nchetatorii.

Sursa: Agerpres

