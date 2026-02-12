Administratorul firmei din Giurgiu vizate recent de ANAF pentru un prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale, Gabriel Bădălău, acuză că verificarea inspectorilor antifraudă a fost superficială, obiectivul real nefiind stabilirea corectă a situaţiei fiscale, ci ”crearea premiselor pentru o sesizare penală, fără fundament factual solid”.

ANAF a anunţat luni că Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au descoperit, în urma unor verificări făcute în februarie la un operator economic din judeţul Giurgiu, activ în extracţia şi comercializarea agregatelor minerale, că acesta nu a plătit impozitul pe profit şi TVA în valoare totală de 12.466.395 lei. Controlul a vizat activităţi desfăşurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societăţii, precum şi demersuri pentru recuperarea redevenţelor datorate exploatării fără permis, mai indica ANAF.

”În urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la controlul desfăşurat de structurile ANAF, societatea SC NBG Smart & Special Constructions SRL consideră necesar să formuleze următoarele precizări: Compania noastră desfăşoară activitate continuă încă din anul 1991, perioadă în care şi-a îndeplinit constant obligaţiile legale şi fiscale, achitând taxe şi impozite către bugetul de stat. Activitatea societăţii s-a desfăşurat permanent în cadrul legal aplicabil. Presupusul prejudiciu reţinut în sarcina societăţii, în cuantum de aproximativ 2.400.000 euro, este fundamentat pe ipoteza existenţei unei cantităţi de peste 800.000 de tone de balast presupus comercializate fără documente justificative”, se arată într-un comunicat al companiei, semnat, în calitate de administrator, de Gabriel Radu Bădălău, fiul fostului lider social-democrat Niculae Bădălău.

Tatăl și fiul, judecați pentru corupție. Baronul PSD, arestat pe când conducea Curtea de Conturi

Niculae Bădălău este unul dintre ultimii mari baroni PSD, fost senator și vicepreședinte al Curții de Conturi, importantă funcție în stat, din care a fost demis în decembrie 2022 după ce a fost arestat pentru corupție.

Fiul său, Gabi Bădălău, cunoscut mai ales ca personaj monden înainte de a prelua afacerile familiei, a fost și el trimis în judecată de DNA, în aprilie 2023, pentru dare de mită.

Potrivit comunicatului, ipoteza comercializării a peste 800.000 de tone de balast ar presupune efectuarea a peste 32.000 de transporturi cu autocamioane de mare tonaj, ”volum logistic care, raportat la realităţile operaţionale, este în mod obiectiv nerezonabil şi necesită o reevaluare riguroasă”.

De asemenea, Bădălău acuză şi că, pentru stabilirea cuantumului prejudiciului, a fost luat în calcul preţul unitar maximal (38 lei / tonă), în condiţiile în care documentele fiscale puse la dispoziţia organelor de control indică un preţ mediu de aproximativ 20 lei /tonă.

Gabriel Bădălău, despre ANAF: ”Verificarea a fost superficială”

”Aceste aspecte indică faptul că verificarea nu a fost una temeinică şi exhaustivă, aşa cum impune legea, ci una superficială, orientată preponderent spre obţinerea unui cuantum artificial majorat al prejudiciului. Totodată, din conduita organului de control rezultă suspiciunea rezonabilă că obiectivul real al verificării nu este stabilirea corectă a situaţiei fiscale, ci crearea premiselor pentru o sesizare penală, fără fundament factual solid”, afirmă Gabriel Bădălău.

El subliniază că, potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, orice eventuală eroare de declarare sau de calcul poate fi remediată pe cale administrativ-fiscală, prin depunerea de declaraţii rectificative şi/sau prin efectuarea de plăţi corespunzătoare, exclusiv în baza unor obligaţii stabilite legal, certe, lichide şi exigibile.

”Societatea îşi exprimă încrederea că argumentele şi documentele prezentate vor beneficia de o analiză atentă, obiectivă şi proporţională, în spiritul rigorii instituţionale şi al corectei aplicări a cadrului legal. Vom comunica public orice informaţie relevantă în momentul în care cadrul legal va permite acest lucru”, dă asigurări Radu Gabriel Bădălău.