Firea: "Bucureștenii o vor duce mai rău. Capitala pierde 25% din veniturile pe 2018"

Agerpres

Primarul general, Gabriela Firea, a susţinut iîntr-o conferinţă de presă că dacă bugetul rămâne aşa cum a fost prevăzut în proiect va fi ”primul buget de faliment al Capitalei” de după 1989.

Firea a spus că, în acest caz, va ataca bugetul pe cale juridică. ”Ne vom îndrepta şi mai departe şi ne vom găsi dreptatea”, a subliniat ea.

„Dacă bugetul rămâne aşa, Capitala pierde 25 la sută din veniturile de anul trecut, o sumă importantă având în vedere angajamentele pe care le-am luat faţă de cetăţeni. (...) S-a spus că bucureştenii vor câştiga prin acest buget, că i s-a repartizat capitalei o sumă mai mare de bani. Fals. Dimpotrivă, bugetul scade”, a declarat Firea.



Ea a precizat că Primăria Capitalei are următoarele atribuţii legale: trebuie să achite facturile pentru toţi cetăţenii la serviciile publice precum transportul public în comun, termoficarea, spitalele, iluminatul public, consolidarea blocurilor cu bulină roşie, apă şi canalizare, infrastructura mare, cămine pentru vârstnici, pentru persoane fără adăpost, grădiniţe şi şcoli sociale, alocaţii financiare pentru persoanele cu dizabilităţi, 15 teatre, parcurile mari.



„Dar ni se spune că merg mai mulţi bani la sectoare pentru doar următoarele atribuţii: servicii sociale doar în sector, salubrizare şi deszăpezire, străzi secundare, spaţii de joacă, parcări de reşedinţe. Practic, ni se spune că se taie bani de la infrastructură pentru locurile de joacă. Nu vreau să fiu ironică”, a mai spus Firea.



Gabriela Firea a susţinut că bucureştenii o vor duce mai rău în perioada următoare dacă Guvernul nu revine asupra acestei decizii.



„Vă garantez că lucrurile nu vor rămâne aşa, ne vom apăra. Am analizat deja cu Comisia juridică, vom transmite către Ministerul Finanţelor, către Guvern, către preşedinţii Parlamentului, la comisiile parlamentare. Dacă punctul nostru de vedere nu va fi luat în considerare, iar proiectul de buget va fi aprobat în forma actuală, fiind practic primul buget de faliment al Capitalei de după 89, ne vom îndrepta şi mai departe şi ne vom găsi dreptatea. Ne veţi întreba dacă vom accepta decizia cuiva de a ne trimite în faliment? Nu, ne vom lupta pentru proiectele noastre, iar în cazul în care o decizie juridică nu va fi dată anul acesta, vom merge mai departe”, a susţinut Firea.



Ea şi-a exprimat părerea de rău că nu a fost respectat nici principiul consultării publice.



„Potrivit legislaţiei în vigoare, toate taxele de proprietate, taxele locale, încasate de la bucureşteni pentru case şi pentru maşini, merg la sectoare, deci în veniturile sectoarelor. Atunci vom solicita şi noi, dacă rămâne bugetul în această formă, să se modifice legea, ca toate aceste venituri din taxele locale să vină într-un procent semnificativ la Primăria Capitalei, care să acopere factura serviciilor publice, care nu sunt un moft, şi nu poţi să renunţi la ele, dar care sunt, cele mai multe dintre ele, cu infrastructură critică. Este un gest inconştient că unii primari de sectoare s-au bucurat că Primăriei Capitalei i se taie bugetul, asta înseamnă că ori nu înţeleg administraţie publică locală, ori pur şi simplu nu le pasă de soarta bucureştenilor. (...) Este strigător la cer să vezi doi, trei primari de sectoare care, culmea, au organizat cele mai multe concerte festivaluri şi tot felul de şuşe prin sectoare, că postează pe Facebook tot felul de texte prin care spun că este foarte bine că se taie bugetul PMB, că se organizau concerte. Este o răutate de nedescris şi o mistificare a adevărului”, a susţinut Firea.



Primarul general a precizat că sectoarele au atribuţii reduse, comparativ cu povara pe care o are Primăria Capitalei de a achita an de an serviciile publice. ”Nu-i poţi cere unui bucureştean să se bucure că vor fi crescute veniturile doar la sectoare. Suntem la nivelul de a convinge autorităţile că este o mare greşeală făcută dintr-o decizie politică diabolică”, a spus Firea.



„Până la urmă, atât funcţionarii publici, cât şi demnitarii care girează prin semnăturile lor acest proiect de buget care duce la falimentul Capitalei vor putea să răspundă, pentru că noi ne vom adresa tuturor instanţelor. Nu dau acum punctul de vedere primit de la Direcţia juridică, pentru că nu trebuie să le uşurăm munca, să se pregătească. Ne vom apăra. Mai au timp să repare până vineri proiectul. Cred că în ceasul al douăsprezecelea toţi vor înţelege că este un măr otrăvit. Am auzit o declaraţie de genul că nu a decis nici Guvernul, nici Parlamentul, ci au decis «ei între ei». Suntem în deşert? Cum poate veni preşedintele celui mai mare partid din România să spună că nu el a decis, nu Guvernul, nu Parlamentul, ci «cineva», s-au adunat nişte persoane într-o cameră şi au luat această decizie”, a mai afirmat Gabriela Firea.



Primarul general, Gabriela Firea, a transmis, luni, că îl invită pe Liviu Dragnea la o dezbatere pe tema bugetului, ”cu cifrele şi dovezile pe faţă”, la orice televiziune ”prietenoasă cu el”. ”A tăiat aproape 25% din bugetul Primăriei Capitalei şi spune senin că bucureştenii nu vor fi afectaţi, pentru că a suplimentat repartiţia de bani la sectoare. O mare manipulare”, afirmă primarul general.



În replică, primarul sectorului 6 Gabriel Mutu, a afirmat că, alături de colegii de la celelalte sectoare, este dispus să se întâlnească la o dezbatere cu aceasta, apreciind că "nu e cazul să mutăm discuţia despre buget pe plan politic şi al răfuielilor gratuite".



Luni după-amiază, Gabriela Firea i-a transmis un nou mesaj lui Liviu Dragnea, spunându-i să fie bărbat şi să vină la o dezbatere cu ea la orice televiziune, în direct.



Marţi, Firea a scria despre "efectele adverse ale vitaminei D(ragnea): cu 25% mai puţini bani pentru transportul public în Bucureşti" şi i-a criticat pe primarii de sectoare care "aplaudă tăierea bugetului Primăriei Capitalei".

