„Din păcate, România a pierdut 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu acest spectacol trist”, a declarat Grindeanu într-o declarație de presă.

Liderul PSD a susținut că este nevoie ca partidele să găsească rapid o soluție pentru economie, în condițiile în care România se apropie de iarnă, iar autoritățile trebuie să pregătească rectificarea bugetară și bugetul pentru anul 2027.

„Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție pentru economie până nu va fi prea târziu pentru economia României”, a spus Grindeanu.

El a făcut apel la președintele Nicușor Dan să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare.

„Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a transmis că PSD este pregătit să propună o alternativă la măsurile de austeritate și a pledat pentru un program economic susținut de toate forțele politice.

„PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța”, a mai declarat Sorin Grindeanu.