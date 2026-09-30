USR, reacție ironică după ce Guvernul Mureșan a fost respins în Parlament: „Mulțumim, PSD”

Stiri Politice
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Inquam Photos / Octav Ganea

USR reacționează după ce Guvernul Mureșan a picat la votul de învestitură din Parlament. În mod ironic, partidul transmite că PSD a votat pentru ca miniștrii USR să își continue activitatea în Executivul Bolojan.

autor
Alexandru Toader

„PSD a votat azi pentru ca miniștrii USR să-și continue treaba în Guvernul Bolojan. Mulțumim, PSD!”, a transmis USR, într-un mesaj publicat pe Facebook după vot.

Cabinetul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a obținut miercuri votul de încredere al Parlamentului. Au fost înregistrate 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care pentru învestire era necesară majoritatea parlamentarilor.

Guvernul Mureșan era susținut de PNL, USR și UDMR. PSD anunțase înaintea votului că nu va susține Cabinetul propus, în timp ce AUR a transmis, de asemenea, că nu va vota pentru învestire.

Siegfried Mureșan: „Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat miercuri, după ce Parlamentul a respins învestirea Guvernului, că partidele care au declanșat criza politică au ales să o prelungească.

„Astăzi, în Parlamentul României, noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă. În acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest ultim an să nu fie în zadar”, a afirmat el, într-o declarație acordată presei, la Palatul Parlamentului.

Mureșan le-a mulțumit celor de la PNL, USR și UDMR pentru profesionalismul și seriozitatea lor.

„Au finalizat într-un timp foarte scurt un program de guvernare concret, reformator, pentru o Românie modernă, puternică, prosperă, democrată și sigură”, a spus el.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Siegfried Mureşan, guvern, USR,

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