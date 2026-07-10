„Este ca și cum, în situații de război, cumperi 100 de tancuri și apoi vine pacea și îi acuzi pe cei care au cumpărat că de ce le-au cumpărat”, a comentat el. Barna a mai spus că România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se știa cum va evolua pandemia, potrivit News.ro.

Europarlamentarul USR a declarat, la ieșirea de la DNA, că nu a mai fost audiat în acest dosar. „E prima dată când am fost audiat. (..) N-am mai fost audiat anterior”, a spus Barna.

„România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene”

Întrebat dacă România putea refuza achiziția acestor vaccinuri COVID, Dan Barna a spus că „România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se știa cum va evolua pandemia”.

„Achiziția s-a făcut în cadrul acelui contract-cadru din care și România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opțiunile respective și lucrul acesta l-am și detaliat în declarația pe care am făcut-o”, a afirmat el.

Potrivit lui Barna, ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat, vorbind strict de procesul cu Pfizer.

„La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state și am făcut ceea ce trebuia să facem. Toate guvernele cumpărau vaccinuri, pentru că nu se știa cum va evolua pandemia. Subiectul în sine este unul care mi se pare cel puțin bizar, este ca și cum, în situații de război, cumperi 100 de tancuri și după aia vine pacea și îi acuzi pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact același lucru. În rest, elementele de context probabil o să fie clarificate”, a menționat el.

Barna: „Ulterior, să spui că se putea face altfel nu asta este discuția”

Dan Barna a mai afirmat că oportunitatea era cea care se lua în situația unei crize.

„Ulterior, să vii după niște ani de zile să spui că se putea face altfel, întotdeauna se putea face altfel, și nu asta e discuția, din punctul meu de vedere”, a mai spus Dan Barna la ieșirea de la sediul DNA.

Fostul ministru al Sănătății din perioada pandemiei, Alexandru Rafila, afirma că „decizia de a nu mai cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin COVID-19, pe care România nu le putea utiliza, a fost una corectă”, întrucât deja România avea prea multe vaccinuri. În plus, țara nu are capacitate de stocare, vaccinurile urmau să expire și ar fi generat costuri pentru reducere.

O instanță belgiană a obligat Polonia și România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), produse de compania farmaceutică americană Pfizer.

Potrivit instanței, România are de plătit 600 de milioane de euro.