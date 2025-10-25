Dan Barna a fost reales vicepreședinte al ALDE Europa. Europarlamentarul promite să apere valorile liberale

Europarlamentarul Dan Barna a fost reales, sâmbătă, cu cel mai mare număr de voturi, în funcţia de vicepreşedinte al ALDE.

„Mulţumesc prietenilor liberali pentru realegerea în funcţia de vicepreşedinte al ALDE Party - Liberals and Democrats for Europe! Această reconfirmare mă onorează şi voi lupta pentru misiunea noastră faţă de valorile liberale şi cetăţeni, pentru democraţie şi statul de drept în întreaga Uniune Europeană şi în vecinătatea sa. Voi continua misiunea mea alături de echipa din biroul de conducere al #ALDEParty", a afirmat Dan Barna într-o postare pe Facebook.

Totodată, el le-a mulţumit colegilor săi din USR pentru faptul că i-au fost alături. Delegaţia a fost condusă de preşedintele USR, Dominic Fritz, şi a fost formată din miniştrii USR Oana Ţoiu, Diana Buzoianu, Ionuţ Moşteanu, Radu Miruţă, parlamentarii Ştefan Pălărie, Iulian Bulai, Oana Murariu, Allen Coliban, Cynthia Păun, Corina Atanasiu, Cristian Ghinea, consilierele locale Diana Mureşan, Lavinia Udrea, purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, Alina Gîrbea şi Roxana Vîlcu, co-fondatoare „Femei în politică".

„USR este vocea României moderne în familia liberalilor europeni", subliniază Dan Barna în postarea sa.

