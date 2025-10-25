Dan Barna a fost reales vicepreședinte al ALDE Europa. Europarlamentarul promite să apere valorile liberale

Stiri Politice
25-10-2025 | 20:17
dan barna
Facebook/Dan Barna

Europarlamentarul Dan Barna a fost reales, sâmbătă, cu cel mai mare număr de voturi, în funcţia de vicepreşedinte al ALDE.

autor
Sabrina Saghin

„Mulţumesc prietenilor liberali pentru realegerea în funcţia de vicepreşedinte al ALDE Party - Liberals and Democrats for Europe! Această reconfirmare mă onorează şi voi lupta pentru misiunea noastră faţă de valorile liberale şi cetăţeni, pentru democraţie şi statul de drept în întreaga Uniune Europeană şi în vecinătatea sa. Voi continua misiunea mea alături de echipa din biroul de conducere al #ALDEParty", a afirmat Dan Barna într-o postare pe Facebook.

Totodată, el le-a mulţumit colegilor săi din USR pentru faptul că i-au fost alături. Delegaţia a fost condusă de preşedintele USR, Dominic Fritz, şi a fost formată din miniştrii USR Oana Ţoiu, Diana Buzoianu, Ionuţ Moşteanu, Radu Miruţă, parlamentarii Ştefan Pălărie, Iulian Bulai, Oana Murariu, Allen Coliban, Cynthia Păun, Corina Atanasiu, Cristian Ghinea, consilierele locale Diana Mureşan, Lavinia Udrea, purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, Alina Gîrbea şi Roxana Vîlcu, co-fondatoare „Femei în politică".

„USR este vocea României moderne în familia liberalilor europeni", subliniază Dan Barna în postarea sa.

Sursa: Agerpres

Etichete: dan barna, alde,

Dată publicare: 25-10-2025 20:17

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii
Stiri actuale
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă.

Nicușor Dan se întâlnește cu ministrul Finanțelor pentru a discuta situația bugetară
Stiri actuale
Nicușor Dan se întâlnește cu ministrul Finanțelor pentru a discuta situația bugetară

Președintele ales al României, Nicușor Dan, urmează să aibă o întâlnire cu ministrul Finanțelor,Tánczos Barna, pentru a discuta despre starea finanțelor publice și nivelul deficitului bugetar, potrivit unor surse citate de Profit.ro.

Trei politicieni români, comparați de Ciolacu cu „Mirel din Turnu Măgurele”: „Cam ăsta e stilul”
Stiri Politice
Trei politicieni români, comparați de Ciolacu cu „Mirel din Turnu Măgurele”: „Cam ăsta e stilul”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că pentru el nu este nicio diferenţă între George Simion, Cătălin Drulă, Dan Barna şi Dacian Cioloş, pe care i-a comparat cu 'Mirel din Turnu Măgurele', adică se pricep la toate, dar nu vin cu nicio soluţie.

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei
Stiri actuale
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Octombrie 2025

29:33

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28