”Niciun liberal nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul şi eventual şi preşedintele! Cei de la PSD ar trebui să se gândească la asta, inclusiv să îşi imagineze cum ar reacţiona dacă cei de la PNL le-ar spune să îl schimbe pe Grindeanu din funcţia de preşedinte?!”, afirmă europarlamentarul PNL, potrivit News.ro.

Potrivit lui Virgil Popescu, Partidul Social Democrat merge spre ideea în care clar nu se mai întoarce.

”Eu observ că, din declaraţii în declaraţii, Partidul Social Democrat merge spre ideea în care clar nu se mai întoarce, nu se mai poate întoarce. Adică, mi se pare că este foarte aproape, dacă nu chiar a depăşit linia de neîntoarcere în coaliţia aceasta, în acest fel. Şi atunci mă întreb ce vor face în 20 aprilie”, arată Popescu.

Eurodeputatul liberal mai arată că, din ceea ce a înţeles, mai sunt de consultat două regionale, cele din Nord-Vest, şi se vor consulta după Paşte.

”Avem o perioadă, să zicem, de respiro în consultări, în cele două săptămâni, săptămâna până la Paşte. Dar ce vor face după aceea? Pentru că eu văd clar că se îndreaptă că ei nu mai vor Bolojan, dar nu-şi pun problema că niciun liberal, indiferent dacă îl iubeşte sau nu îl iubeşte, că el e Bolojan, nu va accepta ca Partidul Social Democrat să-i schimbe premierul şi eventual şi preşedintele”, a mai comentat Virgil Popescu situaţia din coaliţie.

PSD urmează să decidă, pe 20 aprilie, dacă va rămâne în actuala coaliţie de guvernare sau va merge în Opoziţie.

Liderul PSD Sorin Grindeanu declara, după regionalele organizate în ultima perioadă, că niciun social-democrat nu s-a exprimat pentru rămânerea partidului în actuala formulă de coaliţie, iar cei din regiunea Bucureşti-Ilfov au spus că vor ca partidul să meargă în Opoziţie.