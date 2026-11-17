Pierderile sunt estimate în urma suspendării la nivel național a decolărilor, dispusă vineri de Administrația Federală a Aviației (FAA). Măsura a provocat perturbări majore ale traficului aerian pe parcursul întregului weekend, transmite Reuters, citând estimările firmei de analiză Bernstein, relatează News.ro.

Peste 18.500 de zboruri interne şi internaţionale cu plecare sau sosire în Statele Unite au fost anulate până luni, la ora 8:47, ora coastei de est a SUA, potrivit calculelor bazate pe datele FlightAware. Incidentul a provocat una dintre cele mai îndelungate întreruperi ale traficului aerian american de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Bernstein estimează că American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines şi Southwest Airlines vor suporta un impact financiar cumulat de aproximativ 345 de milioane de dolari asupra rezultatelor înainte de impozitare. Firma indică un interval de estimare de 270–430 de milioane de dolari, cu o probabilitate de 80%.

Reluarea operaţiunilor normale s-a dovedit dificilă în special pentru American Airlines şi JetBlue. Potrivit analiştilor Bank of America, cele două companii au anulat duminică 22% şi, respectiv, 28% dintre zborurile programate, comparativ cu 5% în cazul Delta, 3% pentru United şi 4% pentru Southwest.

Acţiunile JetBlue au scăzut luni cu aproape 2% în prima parte a şedinţei bursiere, în timp ce titlurile celorlalte companii aeriene au înregistrat creşteri cuprinse între 1% şi 2%.

Autorităţile americane au anunţat sâmbătă că blocarea traficului aerian ar fi putut fi provocată de un singur router instalat de compania aerospaţială şi de apărare L3Harris, pe fondul unor probleme grave de comunicaţii în sistemul de control al traficului aerian. Acţiunile L3Harris au pierdut aproximativ 2,3% în tranzacţiile de luni dimineaţă.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat duminică, într-un interviu acordat postului ABC, că operaţiunile aeriene ar putea reveni complet la normal până luni, în timp ce companiile continuau să îşi repoziţioneze aeronavele şi echipajele şi să refacă programele de zbor.

Luni, într-o intervenţie la CNBC, Duffy a cerut Congresului să aprobe rapid finanţarea modernizării sistemelor de comunicaţii pentru controlul traficului aerian. Oficialul a avertizat că perturbările provocate de incidentul de săptămâna trecută au generat probabil pierderi economice de ordinul miliardelor de dolari.