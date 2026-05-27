El a spus că, în acest moment, demnitarii nu pot să fie beneficiarii celor mai mari creșteri salariale nete, în timp ce pentru alte categorii de angajați creșterile sunt limitate sau inexistente, din cauza spațiului bugetar disponibil.

El adaugă că nu poate garanta rezultatul discuţiilor, dar poate garanta că va face tot ce ţine de el pentru ca această poziţie să fie susţinută ferm şi argumentat.

"Am primit mandatul de a discuta cu Comisia Europeană posibilitatea îngheţării sau eşalonării creşterii salariilor demnitarilor până în anul 2031. În urma discuţiei cu prim-ministrul Ilie Bolojan, săptămâna viitoare voi merge la Bruxelles, unde voi susţine această poziţie în cadrul procesului de renegociere finală a PNRR", a scris ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, pe Facebook.

"Ştiu că este un subiect sensibil. Ştiu şi că poziţia exprimată până acum, inclusiv în scris, de Comisia Europeană a fost aceea că viitoarea lege a salarizării trebuie aplicată unitar în întreg sectorul public. Cu toate acestea, consider că este datoria mea să folosesc toate argumentele disponibile pentru a încerca să obţin o evaluare diferită", mai spune Pîslaru.

Ministrul interimar menţionează că "reforma salarizării unitare este necesară şi ea trebuie să aducă ordine, predictibilitate şi echitate într-un sistem care a acumulat prea multe excepţii, sporuri şi dezechilibre".

"Discuţia nu este dacă legea trebuie să fie unitară sau nu, inclusiv cu o grilă aliniată pentru demnitari. România este prea săracă să nu remunereze adecvat şi unitar pe cei care au responsabilitatea să o conducă. Nu discutăm de meritul individual, ci de posibilitatea de a atrage persoane profesioniste şi competente în poziţiile de demnitate publică. Dar România se află într-un context fiscal şi social dificil. Avem nevoie de echilibru, de responsabilitate şi de un efort corect distribuit", explică ministrul interimar al Muncii.

El menţionează că, "într-un astfel de moment, chiar dacă ar exista o reaşezare obiectivă de grile, demnitarii nu pot să fie beneficiarii celor mai mari creşteri salariale nete, în timp ce pentru alte categorii de angajaţi creşterile sunt limitate sau inexistente, din cauza spaţiului bugetar disponibil".

"Societatea noastră este puternic divizată, iar percepţia publică privind beneficiile inegale ale reformei afectează direct şansele de adoptare a legii. Echitatea trebuie să se vadă nu doar în cum vă arăta ierarhia ocupaţională în final, ci şi în efortul în timp pentru ajustare pe care ar trebui să îl facă cei care ocupă funcţii de demnitate publică în comparaţie cu restul familiilor ocupaţionale. O îngheţare temporară sau măcar o reeşalonare devine mai mult decât oportună, în condiţiile date. Iar până în 2031 ne vom respecta angajamentul pentru implementarea deplină şi unitară, inclusiv pentru demnitari", subliniază ministrul.

Dragoş Pîslaru anunţă că va merge la Bruxelles cu acest mandat clar, să apere principiul unei reforme corecte, sustenabile şi responsabile, care tratează cu seriozitate atât angajaţii din sectorul public, cât şi contribuabilii care susţin acest sistem.

"Nu pot garanta rezultatul discuţiilor. Dar pot garanta că voi face tot ce ţine de mine pentru ca această poziţie să fie susţinută ferm şi argumentat", mai spune Pîslaru.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că l-a mandatat pe ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, ca în negocierile care se poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, până săptămâna viitoare, să solicite un acord pe o creştere eşalonată a salariilor la demnitari.