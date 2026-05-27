Bolojan a declarat la Digi FM că cele mai mari probleme sunt ”în zona de energie”, unde sunt ”foarte mulți bani”, iar ”neregulile au un impact distrugător”.

”Cele mai mari probleme cred că sunt în zona de energie. La modul cinstit, pentru că sunt și foarte mulți bani, și pentru că e o zonă în care companiile publice practic fac legea, gândiți-vă că trei companii publice produc 60% din energia României, una reglementează lucrurile, una transportă. Aici, neregulile au un impact distrugător și competitivitatea firmelor românești este dată de prețul energiei și de costul forței de muncă peste nivelul de productivitate, care să justifice asta. Ori, aici au fost, din punctul meu de vedere, problemele cele mai mari. Dar vă spun tot, foarte cinstit. Aproape toate instituțiile pe care le-am analizat aveau spații mari de îmbunătățire. Deci se poate schimba foarte mult în România cu o guvernare bună. Dar, e greu să faci o guvernare bună cu 15%, în timp ce ceilalți te torpilează”, a spus Ilie Bolojan.

În luna aprilie, Bolojan a făcut o aluzie foarte plastică la adresa foștilor parteneri de guvernare din PSD, pe care i-a comparat cu ”niște șoricei, niște șobolani, care îți rod acele alimente”.

”În cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare, care îți rod acele alimente și e foarte plastic, știți? Am aprins becurile”, a spus el la acea vreme.

Ulterior, Bolojan a declarat că exprimarea a fost una metaforică și a subliniat faptul că nu regretă că a ”introdus termenul de șobolan în discursul public”.

În replică, președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis lui Bolojan că ”adevăratul șobolănism” este vânzarea unor companii profitabile, acuzând intenţia de listare la bursă a unor companii de stat ca fiind o măsură care „înseamnă să furi toată cămara”.

De altfel, social-democrații au reușit să adopte în Parlament, cu ajutorul partidelor AUR și SOS România, o lege prin care interzice, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar.