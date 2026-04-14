George Simion l-a felicitat pe Magyar și a făcut aluzie la anularea alegerilor prezidențiale din România, spunând că se bucură că Ungaria a avut alegeri corecte, deoarece ”nouă ne lipsește asta în România”.

Apoi, liderul AUR a respins criticile lui Peter Magyar, făcând o aluzie la dansul din seara alegerilor din Ungaria, al lui Zsolt Hegedus, coleg de alianță cu Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei.

Nu în ultimul rând, în mesajul pe care l-a publicat pe X.com, Simion îl sfătuiește să stea cu ochii pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen când va fi vorba de banii Ungariei.

”Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte — nouă ne lipsește asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt.

Amândoi suntem băieți de cursă lungă, așa că îți dau un sfat prietenesc: Ai grijă cum iei banii țării tale de la Ursula!”, a scris Simion pe rețeua de socializare, postând și o caricatură cu Ursula von der Leyen.