Dragnea și Tăriceanu propun comisie parlamentară specială privind SPP

Pro TV

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a anunţat că Birourile permanente ale Parlamentului se reunesc joi şi au ca punct principal pe ordinea de zi înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea directorului SPP.

"Astăzi (miercuri - n.r.) am decis împreună cu domnul preşedinte Tăriceanu să convocăm Biroul permanent reunit pentru mâine (joi - n.r.), la ora 12,00, având ca punct principal pe ordinea de zi înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea directorului SPP, domnul Pahonţu, şi să vedem dacă a implicat instituţia în activităţi dincolo de sfera atribuţiilor legale", a spus Dragnea la sediul PSD înainte de începerea şedinţei conducerii partidului.

El a adăugat că nu ştie dacă la această comisie va fi invitată şi şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"Nu ştiu ce va face comisia, comisia trebuie să se uite pe obiectivele stabilite pentru înfiinţarea ei", a spus Dragnea, întrebat dacă va fi audiată la comisie şi şefa DNA.

Pe 29 ianuarie, Liviu Dragnea nu excludea posibilitatea existenţei unui scenariu vehiculat de presă şi analişti, conform căruia Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose ar fi avut "relaţii strânse cu persoane din zona serviciilor secrete". Mai mult, el susţinea că vicepremierul Paul Stănescu este cel care a denunţat o propunere venită din partea lui Lucian Pahonţu, şeful SPP.

"Şeful SPP-ului n-are de ce să interacţioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului. (...) Este un coleg de-al nostru - de mine s-a ascuns - Paul Stănescu - probabil că de aia are şi probleme acum sau poate că este o simplă coincidenţă. El a spus în mai multe întâlniri publice în ţară, la întâlniri ale CExN, că un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahonţu, care a spus că nu vorbeşte în numele dumnealui - eu cred că vorbea doar în numele dumnealui - şi a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi că dumnealui să stea deoparte că o să fie protejat şi chiar o să ajungă preşedintele partidului. Dacă acelaşi tip de discuţie l-a avut şi cu Mihai Tudose sau cu Sorin Grindeanu, putem începe să avem explicaţii. Mi se pare un lucru foarte grav", spunea preşedintele PSD.

Vicepremierul Paul Stănescu a confirmat ulterior aceste informaţii.

Pe 31 ianuarie, el a afirmat că Lucian Pahonţu i-a transmis printr-un "prieten" că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi 'executat' şi că el ar putea prelua "şi partidul chiar". "A venit un prieten la mine din partea unui înalt funcţionar al statului român, am înţeles că Pahonţu îl cheamă, şi mi-a spus următorul lucru: să-mi transmită la două săptămâni după ce am fost numit vicepremier, ministru al Dezvoltării, că e foarte bine să colaborez, pentru că o să am protecţie, pentru că Liviu Dragnea va fi executat până în martie cel târziu şi că eventual eu aş putea să preiau şi partidul chiar", a povestit Stănescu la Parlament.

Tot la acea dată, în şedinţa de guvern, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că nu vrea să beneficieze de protecţia SPP, la fel şi membrii Cabinetului său.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer