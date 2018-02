Fostul bodyguard al lui Nicu Gheară, consilierul personal al lui Paul Stănescu: „E treaba mea”

În plin scandal iscat de refuzul guvernului Vasilica Viorica Dăncilă de a beneficia de protecția SPP, Paul Stănescu, unul dintre vicepremieri, şi-a angajat pe post de consilier un fost maior de la SPP.

Se numește Mihai Novăcescu și a fost garda de corp a controversatului om de afaceri Nicu Gheară sau a fostului primar, Sorin Oprescu. Luat la întrebări, vicepremierul Stănescu nu a vrut să spună și în ce domeniu îl consiliază.

Vicepremierul Paul Stănescu a refuzat să explice de ce l-a angajat pe Mihai Novăcescu în funcția de consilier personal. Singură precizare pe care a făcut-o este legată de faptul că îl cunoaște de 20 de ani. Paradoxal, însă, nu știa că angajatul sau a fost garda de corp a controversatului om de afaceri Nicu Gheară.

Paul Stănescu, vicepremier:"E treaba mea. (...) Trebuie să ştiţi, consilierii sunt pe diferite probleme pe care le considerăm importante. Este problema mea asta".

Problema importantă pentru vicepremier pare să fie securitatea, asta pentru că Mihai Novăcescu a fost pe rând lăcătuș, sportiv, subofițer SPP, apoi garda de corp pentru diverși primari. O vreme l-a însoțit pe fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, acuzat acum de fapte de corupție. Trecutul său îndepărtat ar fi legat de Nicu Gheară, un controversat om de afaceri plecat din România de mai mulți ani.

Vicepremierul Stănescu nu confirmă însă că l-a ales pe Novăcescu pentru calitățile sale de bodyguard.

Paul Stănescu, vicepremier: "Am fost validat ministru în 18 octombrie, cred, şi de la început am spus că nu vreau să am pază, să am SPP, că eu consider că nu e cazul. Nu am de ce să mă păzesc. Sunt un om liber, mă pot duce oriunde, nu am nevoie de pază".

Paul Stănescu nu este singurul membru al guvernului care a refuzat protecția SPP. Premierul Viorica Vasilica Dăncilă a anunțat la rândul ei că nu vrea protecția serviciului după ce șeful ei pe linie de partid, liderul PSD Liviu Dragnea a declarat că șeful SPP Lucian Pahontu s-ar fi implicat în acțiuni cu tentă politică, acțiuni ce l-ar fi vizat chiar pe Paul Stănescu.

În sediul Instanței Supreme, unde a venit fără să fie însoțit de Mihai Novăcescu, vicepremierul Paul Stănescu a declarat că va analiză situația consilierului său și că ar putea renunța la serviciile lui, după doar câteva zile.